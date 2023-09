Marika Boulanger, la Belge en finale de l’Euro féminin de volley : “Maintenant, je vise la Volley Nations League”

À lire aussi

Au total, elle a dirigé onze rencontres avec la particularité d’avoir fait l’ouverture, en Italie, et la fermeture, à Bruxelles. Le 15 août, dans les arènes de Vérone, en plein air, elle a surtout vécu un moment unique lors d’Italie-Roumanie. ” C’était magique clairement, sourit la maman de Matthis et d’Alexy, joueurs en N2 à Waremme. Je ne m’attendais pas forcément à être désignée pour ce premier match mais c’était impressionnant. C’était très spécial même si les conditions n’étaient pas forcément les meilleures pour les joueuses. Cela rebondissait un peu. On les a senties un peu tendues mais elles étaient aussi conscientes que c’était une énorme opportunité. Et elles ont fait le spectacle !”

Après ces cinq semaines à voyager en Europe pour le volley (elle a commencé le mois d’août avec le Mondial féminin U19 en Croatie), elle a pu, enfin, déposer ses valises à la maison et se replonger dans son tournoi. “En Italie, j’ai fait Vérone, Monza, Turin et Florence avant de revenir à Bruxelles. L’avantage, c’est qu’il y avait une coupure car c’était une longue session. À chaque fois, le prochain match était une sorte de renouveau.”

À Bruxelles, elle a aussi découvert le Palais 12 en mode volley avec une énorme ambiance lors de Turquie-Serbie. “Ça, je ne l’ai vraiment ressentie qu’une fois qu’ils décernaient le trophée, quand j’ai pu m’asseoir, rigole-t-elle. Dans le match, on est concentré, c’était la routine en fait. À ce stade, il ne faut pas être impressionné. Les lumières font aussi qu’on reste concentré sur le parquet. Par contre, on peut voir qu’il y a une grande évolution dans le volley féminin. Avant, c’était plus technique. Maintenant, s’ajoutent le physique et la hauteur. C’est vraiment un autre monde désormais.”

Après cet été chargé, Marika Boulanger va reprendre ses petites routines entre le championnat belge et les compétitions européennes et elle espère continuer à évoluer. “Mon rêve et mon objectif, c’est la Volley Nations League ! Ça m’attire vraiment. Pour l’instant, au niveau mondial, je suis surtout chez les jeunes. J’espère que mes prestations vont m’aider à passer un cap.”