Trois semaines après avoir fui le Mondial de handball, dix jeunes joueurs du Burundi demandent l’asile en Belgique

L’information, publiée ce lundi 4 septembre 2023 dans les colonnes du journal “Het Nieuwsblad”, a été confirmée par la secrétaire d’État à l’asile et à la migration, Nicole de Moor.

“Je ne peux pas commenter les dossiers spécifiques mais de nombreux Burundais qui arrivent en Belgique tombent sous la responsabilité de la Croatie”, a déclaré Sieghild Lacoere, la porte-parole de la secrétaire d’État, au quotidien flamand. “C’est également le cas si, par exemple, vous avez reçu un visa pour une compétition sportive là-bas.”

Regrettant la politique d’immigration laxiste de certains pays d’Europe de l’est, le cabinet de Nicole de Moor a peu de marge de manœuvre dans le dossier des joueurs burundais. Et pour cause, ils sont mineurs (NdlR: ils ont tous 17 ans) et ont donc toujours droit à l’asile en Belgique.