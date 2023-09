Euro de volley : les Red Dragons sont désormais dos au mur face à l’Estonie

Contre ce quatrième adversaire de la poule A à l’Euro, la Belgique sait qu’elle doit enfin décrocher une victoire. Après trois matchs, elle ne compte qu’un point (glané contre l’Allemagne) mais aucun succès alors que c’est le premier critère pour déterminer le classement. L’enchaînement Estonie et Suisse en 24 heures sera crucial pour le top 4 et les huitièmes de finale. ” L’Estonie est un client difficile, a affirmé Sam Deroo, le capitaine. Mais nous sommes confiants.”

Évidemment, l’Estonie, ce n’est pas le même niveau que l’Italie, la Serbie ou encore l’Allemagne. Pointés à la 39e place mondiale, les Estoniens sont, sur papier, bien plus abordables que l’Allemagne. Pour résumer, on dira que la Belgique des deux premiers sets ce dimanche ne devrait avoir aucune difficulté face à une équipe qui compte déjà une victoire (contre la Suisse). Encore faut-il se remobiliser après ce retournement de situation à Ancône face à Grozer et compagnie. ” Ça fait mal car au vu des matchs contre la Serbie et l’Allemagne, on aurait pu viser la deuxième place ou la troisième, souffle Wout d’Heer. Mais finalement, deux fois, on se fait avoir.”

Si elle ne manque pas de talents, la Belgique manque certainement d’expérience même si Verhanneman ou Deroo ont déjà joué plusieurs championnats d’Europe ou du monde dans leur carrière. Le mix entre ces joueurs et les jeunes apporte de belles séquences, comme dans les deux premiers sets face à l’Allemagne mais l’apprentissage est difficile. ” La différence avec l’Allemagne est qu’ils peuvent faire tourner et avoir quasiment une deuxième équipe du même niveau, analyse Emanuele Zanini. Nous n’avons pas ce genre de solutions pour apporter de nouvelles dynamiques.”