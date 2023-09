Valon Basha, le coach du champion de MMA Oki Bolaji : “Zulu est la rencontre du talent et du travail”

À lire aussi

”Je savais que ce garçon avait le potentiel d’aller loin. Il n’est pas le seul, bien sûr, mais encore faut-il avoir les bonnes connexions, souligne l’entraîneur. Tout le monde veut aller à l’UFC, tout le monde n’y va pas. L’opportunité de se produire lors des Dana White’s Contender Series est le fruit d’un travail de deux ans. Pour ce faire, on est passé via mon ami Dennis Krauweel, le coach de Rico (Verhoeven), qui nous a facilité la tâche auprès du groupe de management où Oki a signé (NdlR : Paradigm Sports) et qui est aussi celui de Conor McGregor. De mon côté, j’ai mis en place ma propre organisation afin de le faire monter, lui et d’autres.”

Qu’avait-il décelé, au juste, comme qualités chez Bolaji ? “C’est très simple, répond Valon Basha. Oki, c’est la rencontre du talent et du travail. C’est un travailleur talentueux ! Quand tu as ces deux éléments-là, l’athlète est une bombe. La plupart du temps, les garçons talentueux sont fainéants, ils se reposent sur leur don. Lui, il ne recule jamais devant le travail. Oki veut toujours apprendre, il a faim. C’est la meilleure définition que je peux donner. Clairement il a quelque chose que les autres n’ont pas. En plus, il sait se vendre, il a la tête, le charisme, parler anglais, néerlandais, français.”

Pour les deux hommes, le travail a déjà repris. “On a signé à l’UFC mais on n’est pas champion. Il nous reste une grosse marge de progression, souligne le coach. On est obligé de continuer, de progresser tous les jours, d’apprendre. Le MMA, c’est un travail global et Oki est très bien entouré par des entraîneurs de boxe, de lutte, et il est lui-même ceinture violette en jiu-jitsu. Il a une très bonne base en tout.”

Quel pourrait être le profil de son prochain adversaire ? “Avec ce qu’ils ont vu, ils vont vouloir mettre des guerres en striking. Mais ils ne connaissent pas encore sa lutte, son sol. Ils ne savent pas qu’il sait tout faire, sourit Basha. On va voir, on attend l’appel et dès qu’on sait vers qui on s’oriente, on repart.”

L’ancien spécialiste de la boxe pieds-poings se dit heureux de montrer de quoi la Belgique est capable. Et il entend bien démontrer que ce n’était pas un coup de chance.

guillement Il faut arrêter d'être complexé en Belgique et de dire que nos salles ne sont pas assez bien.

“Notre réussite montre à tous qu’on n’est pas obligé de voyager. Il faut arrêter d’être complexé ou de dire que nos salles ne sont pas assez bien. Ce n’est pas la salle qui fait les combattants, c’est la qualité du travail qu’on y livre. On a fait toute notre préparation ici, on a tout ce qu’il faut ! En préparation, Oki a fait la guerre pendant cinq rounds avec Salahdine Parnasse, personne n’avait jamais tenu aussi longtemps avec lui.”

Mais “le problème de la mentalité belge, reprend notre interlocuteur, c’est qu’on se dit très vite qu’on n’a pas les moyens d’y arriver. Or c’est faux ! Il faut juste mieux exploiter les ressources disponibles. Et je pense surtout que ce qui nous manque, ce sont des coaches.”