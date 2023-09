Championnats d'Europe de judo juniors : Gabrielle Bouvier vice-championne chez les plus de 78 kg

Olivier Naert (20 ans), 60e mondial chez les juniors de moins de 60 kg, a quant à lui remporté son dernier combat, pour le bronze, contre l'Autrichien Marcus Auer (WRL 49) grâce à un waza-ari. Il s'était incliné contre l'Azéri Nizami Imranov (non classé) en demi-finale après des victoires contre l'Israélien Ori Gal Shai (non classé), l'Italien Simone Aversa (WRL 62) et le Géorgien Toma Gelashvili (non classé).