Mondial Ironman à Nice (Triathlon) : Frederik Van Lierde dix ans après

"Avant tout, je suis animé d’un double sentiment à l’idée que l’événement a lieu à Nice parce que, pour moi, Hawaï est mythique. Mais il faut croire que l’île ne pouvait plus accueillir autant de monde en un si petit endroit. Malgré d'importantes retombées économiques, la population hawaïenne ne voulait plus être contrainte, notamment dans ses déplacements, pendant toute une semaine par l’Ironman."

C’est pourquoi les organisateurs ont décidé de séparer les épreuves masculine et féminine qui auront lieu en alternance à Hawaï et à Nice.

"Si ce n'est plus possible à Hawaï, je suis content que ce soit Nice. Pas parce que je l’ai gagné cinq fois, mais parce que c’est un formidable parcours, très exigeant à vélo, une formidable ambiance, à pied sur la Promenade des Anglais. Ceux qui ne connaissent pas ou peu risquent d’être particulièrement surpris."

À propos du parcours à vélo, celui-ci a été légèrement modifié.

"En fait, il a été allongé ! Jusqu’ici, il était de 174 km. Ça arrive… Mais il va de soi que la distance devait être exacte pour le Mondial. Il est donc bel et bien de 180 km. Avec une première partie à vélo en côte. Les 60-70 premiers km sont durs, sans doute aussi déterminants que le marathon avec les quatre boucles de 10 km qui, mentalement, sont éprouvants. Et puis, il y a également le facteur météo, la chaleur, même si la plupart des concurrents sont habitués."

Frederik Van Lierde est doublement présent sur la Promenade des Anglais.

Parmi les favoris et en l’absence des Norvégiens Iden et Blummenfelt, Fred cite deux gars qui connaissent bien le parcours, Rudy Von Berg et Clément Mignon. Et Jan Frodeno alors ?

"Quand il se présente au départ d’une épreuve, Jan figure toujours parmi les favoris ! Je pense qu’il est bien physiquement et je sais qu’il est venu en repérages. Il n’a donc rien laissé au hasard."

Encore faut-il tenir compte de l’âge, 42 ans !

"L’âge n’est pas un problème. S’il n’est pas blessé ou diminué, Frodeno est capable de gagner. D’autant que ce sera sa dernière course. On parle quand même du meilleur triathlète de tous les temps. Son palmarès est impressionnant."

Seul Belge au départ après l’accident à l’entraînement de Bart Aernouts (coude cassé), Pieter Heemeryck aura une belle carte à jouer.

"Tout d’abord, c’est dommage pour Bart parce que Nice lui convient bien. Il y a d’ailleurs terminé deuxième en juin ! Mais bon, ce sont les aléas du sport de haut niveau. Pour ce qui est de Pieter, il est visiblement en pleine forme et, surtout, régulier. Franchement, il n’aura rien à perdre parce que sa saison est d’ores et déjà réussie avec ses podiums à Hambourg, à Tallinn et encore à Singapour. En outre, le parcours à vélo lui est favorable. Tout se jouera peut-être sur le marathon. Il faudra y être fort mentalement avec les allers-retours sur la Promenade des Anglais !"