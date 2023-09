Mondial Ironman à Nice (Triathlon) : la dernière danse de Jan Frodeno

Champion olympique en 2008, à Pékin, et triple vainqueur de l’Ironman d’Hawaï (2015, 2016, 2019), entre autres, Jan Frodeno est considéré comme le GOAT, Greatest Of All Time (le plus grand de tous les temps), en triathlon. À 42 ans, le géant (également par sa taille, 1,94 m) allemand met un terme à sa prestigieuse carrière ce dimanche, à Nice, théâtre du Mondial d’Ironman. Traditionnellement disputé à Hawaï, l’événement a été déplacé en mai 2022, à St-Georges, aux États-Unis pour des raisons sanitaires et, désormais, dans la Cité des Anges pour des questions logistiques, l’épreuve masculine se disputant en alternance avec la féminine à Kona et à Nice.