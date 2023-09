Mondial Ironman à Nice (Triathlon) : notre carré d’as pour la victoire…

Une belle brochette de champions en conférence de presse avant le Mondial Ironman de ce dimanche, à Nice.

Avec la natation (3,8 km) dans la Baie des Anges, le vélo (180 km) dans l’arrière-pays vallonné et la course à pied (42 km) sur la Promenade des Anglais, l’événement sera grandiose et son vainqueur, illustre. Pour succéder à Gustav Iden qui a mis un terme à sa saison sur blessure, voici notre carré d’as de favoris…

Jan Frodeno

Jan Frodeno (42 ans) mettra un terme à sa prestigieuse carrière ce dimanche, à Nice. ©IMAGO/Nordphoto

42 ans/Allemagne

Son point fort : la polyvalence

Son point faible : l’âge

Triple vainqueur de l’Ironman d’Hawaï (2015, 2016, 2019), Jan Frodeno est unanimement considéré comme le meilleur triathlète de tous les temps au vu de son palmarès. Champion olympique en 2008, à Pékin, Frodeno compte également deux titres mondiaux sur mi-distance (2015, 2018). Surtout, sa performance lors de sa troisième victoire à Kona avec le record du parcours (7h51.13) est reconnue comme l’une des meilleures jamais réalisées. Polyvalent, Jan Frodeno n’a pas de faiblesse, tant il est capable de suivre tous ses adversaires dans les trois disciplines. Lors de ses trois succès à Kona, le géant allemand (1,94 m) a toujours figuré dans le groupe de tête à vélo et pris le meilleur à pied. Même s’il aurait préféré que ses adieux à la compétition aient lieu à Hawaï, Nice devrait lui convenir. Frodeno voudra terminer sa carrière en beauté. Mais… Ses dernières années ont été marquées par les blessures avant qu’il ne revienne, mi-2023, avec une quatrième place à Hambourg. S’il l’emporte à 42 ans, Jan Frodeno deviendrait le champion du monde le plus âgé de l’histoire.

Magnus Ditlev

Le longiligne Magnus Ditlev, une "fusée" à vélo.

25 ans/Danemark

Son point fort : le vélo

Son point faible : la natation

À 25 ans, Magnus Ditlev s’est imposé comme l’un des meilleurs mondiaux, terminant huitième l’an dernier, à Hawaï. Du haut de son 1,95 m, pour 79 kg, Ditlev est un triathlète atypique, dont le point fort est le vélo. Avec son excellente position aérodynamique, il est capable de pousser très fort sur les 180 km. Si la natation était autrefois son énorme faiblesse, il y a beaucoup travaillé pendant l’hiver avec un entraîneur spécialisé. Et les résultats semblent avoir suivi. À Roth, il est sorti à quelques secondes de bons nageurs. Il faudra donc voir combien de temps le Danois aura concédé après la natation et combien il en aura éventuellement pris après le vélo. Car, avec un marathon couru en 2h37.09 à Roth, même une mince avance en T2 le placerait dans une excellente position pour l'emporter. Attention : le parcours cycliste à Nice n’est pas celui de Kona ou de Roth. Le dénivelé pourrait coûter à Magnus Ditlev plus d’énergie pour revenir en tête face à des rivaux plus légers. En outre, la fin de sa préparation a été perturbée avec un abandon à Milwaukee.

Patrick Lange

Patrick Lange est capable de courir le marathon d'un Ironman en 2h30...

37 ans/Allemagne

Son point fort : la course à pied

Son point faible : la natation

Vainqueur en 2017 et 2018 à Hawaï, Patrick Lange s’est, en fait, révélé un an auparavant quand il a battu, en 2h39.45, le record en course à pied détenu par l’illustre Mark Allen. Lange fut également le premier à descendre sous les huit heures en 2018, à Kona, juste devant un certain Bart Aernouts. Dans un bon jour, il est capable de nager et, désormais, de rouler avec les meilleurs, ce qui ne fut pas toujours le cas. Le parcours vallonné dans l’arrière pays niçois devrait convenir à ce triathlète expérimenté qui vit à Salzbourg, d’autant qu’avec son bagage VTT, il saura gérer les descentes. Son entraîneur, Björn Geesmann, sait comment amener Patrick au meilleur niveau à vélo. Son point fort est encore la course à pied. Patrick Lange fut très proche de descendre sous la barrière des 2h30 au marathon lors de ses deux derniers Ironman : fin 2022, en Israël, avec 2h30.31 et en juin, à Roth, avec 2h30.27. Mais, avant le marathon, il devra limiter l’écart en natation et à vélo par rapport à ses rivaux. Le pire scénario pour lui serait d’atteindre la T2 avec dix minutes de retard.

Rudy Von Berg

Rudy Von Berg connaît le parcours niçois sur le bout des doigts.

29 ans/États-Unis

Son point fort : la connaissance

Son point faible : la distance

Belge par son père, Rodolphe, Italien par sa mère, Angela, Rudy Von Berg évolue aujourd’hui sous la bannière américaine, étant né à Columbus, le 4 octobre 1993 ! Mais la France l’a également adopté puisqu’il a passé toute son adolescence à Grasse et remporté à deux reprises l’Ironman de Nice (2018, devant Frederik Van Lierde, et 2022). Déçu par sa 20e place l’an dernier, à Hawaï, Rudy est un excellent nageur et rouleur. Et son avantage incontestable est sa connaissance du parcours, pointée comme un facteur essentiel par de nombreux observateurs. Mais pourra-t-il tenir en course à pied ? Étant un véritable spécialiste de la mi-distance, les 180 km à vélo et, surtout, les 42 km à pied sont sans nul doute son point faible. En outre, début juin, Rudy Von Berg s’est fracturé la clavicule lors d’un accident de circulation quand, à vélo, il a été percuté par une voiture. S’il a repris l’entraînement complet depuis quelques temps, il ne s’est plus aligné en compétition depuis le 6 mai, à Ibiza, après avoir remporté l’Ironman du Texas en avril. Quoi qu’il en soit, il devrait jouer un rôle dans la course au titre.

