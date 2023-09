Boxe : Yves Ngabu s'offre le titre de champion du monde IBO des lourds-légers, à Brisbane, en dominant un adversaire invaincu

Celui-ci s’était emparé du titre, vacant, le 1er avril dernier après une victoire aux points face à l’Italien Fabio Turchi. L’Australien a concédé ce week-end la première défaite de sa carrière en 14 combats.

Pour Yves Ngabu, il s’agit d’une 22e victoire en 24 combats (2 défaites) chez les professionnels. Sa première défaite était survenue lorsque le Flandrien avait été dominé par Lawrence Okolie, le 26 octobre 2019 à Londres, alors qu’il défendait son titre de champion d’Europe. La seconde, très discutable pour ne pas dire plus, s’est déroulée le 6 mai dernier à Ekaterinbourg lors de son affrontement avec Evgeny Tishchenko (décision partagée).

Comme le Russe, Floyd Masson est un gaucher et Yves Ngabu lui a laissé l’initiative pendant le premier round, le temps de trouver sa distance. Il en a résulté quelques bonnes séquences pour le boxeur local mais le Belge, qui avait annoncé une victoire avant la limite, allait sortir progressivement de sa réserve dès la deuxième reprise, qu’il empochait.

Une droite qui fait mouche

Le troisième round confirma cette montée en puissance d’Yves Ngabu qui lâchait à présent complètement ses coups. Un direct du droit au visage de Masson ébranla celui-ci qui put miraculeusement rester debout en s’appuyant sur les cordes alors qu’il chutait. Et c’est le nez en sang qu’il regagnait son coin.

Dans le quatrième round, rebelote ! Cherchant le coup dur, le challenger multipliait les offensives, des échanges dont le boxeur du Queensland, l’arcade sourcilière en sang, ne sortit pas indemne. Et avec un nouveau direct du droit, à quelques secondes du gong, Ngabu le punit à nouveau.

À lire aussi

Le combat fut même interrompu dans le cinquième round, le temps pour le médecin d’examiner le visage de Masson, de plus en plus marqué avec notamment une paupière droite fortement coupée. Les hostilités pouvaient reprendre mais pour l’Australien, mal embarqué, il n’était déjà plus question que de survie.

À lire aussi

Et au sixième round, Yves Ngabu, conquérant, alla chercher un succès bien mérité : à 50 secondes du terme, un uppercut suivi d’un crochet gauche déséquilibra à nouveau Floyd Masson, accompagné au sol par une série de frappes. L’Australien se redressa avant la fin du compte mais, instable sur ses appuis et plus du tout lucide, il fut intelligemment arrêté par l’arbitre.

"Je suis champion du monde ! Je suis champion du monde !" Yves Ngabu pouvait laisser libre cours à son bonheur et recevoir cette ceinture de la cinquième fédération mondiale (après la WBC, la WBA, l'IBF et la WBO), où il rejoint au palmarès quelques noms illustres de la boxe.