Euro de volley : la Belgique affronte la Pologne, en 8es de finale, les Red Dragons face au Ronaldo du volley-ball

À 30 ans, cet attaquant est aussi le joueur le mieux payé au monde avec un salaire annuel estimé à 1,5 million, un contrat record de trois ans qu’il a paraphé il y a un an en prolongeant à Pérouse, en Italie. Avec quatre Ligues des champions (avec le Zenit Kazan, le club actuel du Belge Sam Deroo), l’attaquant de 2,03 m est un monstre du volley qui a battu, dans cet Euro, le record du monde au service en frappant à 138 km/h. Autant dire que les bras des Red Dragons pourraient trembler.

La super star du volley est, en plus, un gamin précoce. Il a fait ses débuts avec Cuba à 14 ans, il est devenu capitaine de la sélection à 17 ans et remportait l’argent au Mondial 2010. Mais cette page cubaine est désormais terminée puisqu’en 2012, il quittait les Caraïbes et obtenait la nationalité polonaise trois ans plus tard.

Marié à Malgorzata Gronkowska, c’est dans le pays de sa chérie qu’il a lié sa destinée. “C’était une destination évidente à l’époque, expliquait-il juste avant les Jeux de Tokyo. Cuba, c’est mon pays, c’est là que je me suis construit en tant qu’homme et joueur. Mais ce n’était pas forcément idéal. Je me souviens qu’à une époque, chaque fois que j’avais besoin d’eau pour me laver, je devais porter un seau du 4e étage jusqu’à un étang et le rapporter ensuite. Ce n’est pas facile après une longue séance d’entraînement.” Avec la Pologne, il rêve de décrocher enfin un titre d’envergure.