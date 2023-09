Mondial Ironman à Nice (Triathlon) : Sam Laidlow a surpris les favoris !

Rehaussée de la participation du premier vainqueur de l’Ironman d’Hawaï en 1977, l’Américain Gordon Haller (73 ans), cette édition 2023 a vu la victoire du Français Sam Laidlow, en 8h06.22, devant l’Allemand Patrick Lange et le Danois Magnus Ditlev.

Né à Oakley, en Grande-Bretagne, Sam Laidlow est arrivé dans l’Hexagone à l’âge de 3 ans, quand ses parents s’y sont installés dans le Sud, où il a commencé à pratiquer le triathlon à 17 ans. À peine six années plus tard, il avait failli créer une énorme sensation, l’an dernier, tenant tête à Gustav Iden jusqu’au 36e km du marathon.

Sam avait, alors, commencé sa journée en sortant de l’eau à la deuxième place au bout des 3,8 km, juste derrière l’Allemand Florian Angert (48’15). Spécialiste du vélo, Laidlow avait tenté crânement sa chance sur les 180 km, qu’il a parcourus en 4h04’36, nouveau record de l’épreuve. Le précédent (4h09’06) était la propriété de l’Australien Cameron Wurf, de la formation Ineos !

Mais, sur les 42 km à pied, qu’il avait pourtant abordés avec 6’15 sur le duo norvégien Iden-Blummenfelt, Sam Laidlow fut un oiseau pour les chats et, surtout, Gustav Iden. Cette fois, il a tenu jusqu’au bout.

Ce prestigieux rendez-vous était la dernière compétition de Jan Frodeno, considéré comme le GOAT, Greatest Of All Time (le plus grand de tous les temps) avec son titre olympique en 2008, à Pékin, et ses trois victoires à Hawaï (2015, 2016, 2019).

Malgré le respect dû au géant allemand de 42 ans, aucun de ses adversaires n’avait l’intention de lui offrir le moindre cadeau. Ainsi, à la sortie de l’eau, l’Américain Matthew Marquardt et l’Australien Braden Currie lui brûlèrent la politesse en le devançant d’une seconde (47.46 pour 47.47) à la tête d’un groupe de douze triathlètes avec, également, l’Américain Rudy Von Berg (47.50).

Derrière, les principaux favoris de ce Mondial pointaient dans l’ordre suivant : l’Allemand Patrick Lange (13e, en 49.01) et le Danois Magnus Ditlev (20e, en 49.14). Et Pieter Heemeryck ? Il figurait dans ce groupe, en 17e position (49.10), alors que l’Australien Cameron Wurf se retrouvait à la 28e place, en 51.07.

Comme prévu, dès les premiers kilomètres du parcours vélo (2.500 m de dénivelé positif), les Français prirent le commandement avec Sam Laidlow et Clément Mignon, mais aussi Rudy Von Berg. Belge par son père, Rodolphe, Italien par sa mère, Angela, le double vainqueur de l’Ironman de Nice (2018, 2022), qui a passé toute son adolescence à Grasse (!), évolue sous drapeau américain, étant né à Columbus. Magnus Ditlev pointait à 2’31 du duo français, Cameron Wurf et Pieter Heemeryck à 3’52, Jan Frodeno à 4’40, Patrick Lange à 5’55…

Sam Laidlow a couvert les 180 km à vélo en 4h31.28, à 39,71 km/h...

À mi-parcours vélo (94,5 km), Sam Laidlow a décroché Clément Mignon, à 2’03, alors que Magnus Ditlev “profitait” de la pénalité infligée au Sud-Africain Bradley Weiss pour prendre la troisième place, à 3’47. Suivaient : Rudy Von Berg (4e, à 3’50), Cameron Wurf (6e, à 5’07), Pieter Heemeryck (10e, à 8’43) et le duo allemand avec Patrick Lange et Jan Frodeno (14e et 15e, à 9’23).

Au terme des 180 km à vélo, qu’il a couverts en 4h31.28 (à 39,71 km/h !), Sam Laidlow possédait 5’16 d’avance sur Rudy Von Berg et 5’53 sur Magnus Ditlev. Mais tous les regards étaient encore tournés vers Patrick Lange (7e, à 12’29) et Jan Frodeno (11e, à 13’02).

Alors que le triple vainqueur d’Hawaï qui, à 42 ans, mettait donc un terme, à Nice, à sa prestigieuse carrière, embrassait sa famille avant de s’élancer à pied, Patrick Lange, également double lauréat de l’épreuve (2017, 2018), partait à la chasse du trio de tête. Il rattrapa Rudy Von Berg et Magnus Ditlev, mais pas Sam Laidlow.