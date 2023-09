Après les huitièmes de finale de l'Euro, le staff espèrait compter sur un groupe au complet et revigoré pour cette dernière échéance importante de l'été mais il a acté le forfait de Britt Herbots. La Limbourgeoise est considérée comme la meilleure joueuse belge actuellement mais souffre depuis plusieurs semaines d'une blessure aux abdominaux. Elle avait d'ailleurs raté les deux derniers matchs de l'Euro par précaution.

"L'absence de Britt est une perte sérieuse, mais ses coéquipières ont prouvé lors du dernier match passionnant du Championnat d'Europe contre la Turquie, future championne d'Europe, qu'il y a de la qualité et de la résilience dans notre équipe. Nous devrons compenser son absence de manière créative et collective. C'est aussi l'occasion pour d'autres joueuses de monter en puissance et de se montrer dans ce tournoi de qualification olympique au Japon", a commenté Kris Vansnick.

La jeune Kaat Cos (17 ans) la remplace numériquement.