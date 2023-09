EA Sports FC 24 : Qui sont les 12 meilleurs joueurs et joueuses selon les notes ?

C'est donc le moment idéal pour jeter un coup d'œil sur les 12 meilleurs joueurs et joueuses en termes de notes. La liste est surprenante, avec une répartition équilibrée des talents et une absence de domination claire d'un pays ou d'un club en particulier.

Hommes : Des belges au sommet

Les deux meilleurs, Haaland et De Bruyne, tous deux avec une note de 91 et jouant pour Manchester City, figurent dans le top 12. Aucun autre pays que la Belgique ne peut se vanter d'avoir plus de deux joueurs dans ce classement exclusif. Le second belge étant Courtois. Le Brésil et la France suivent de près, chacun avec deux joueurs.

Meilleurs joueurs FC24 ©EA Games

Diversité des Clubs

Contrairement aux années précédentes, il n'y a pas de domination flagrante d'un club sur les autres dans la liste des meilleurs joueurs.

L'émigration de stars du football vers des clubs en Arabie Saoudite a clairement nivelé le terrain de jeu. De Benzema à Al Ittihad à Messi à Inter Miami, la variété des clubs est plus grande que jamais.

Femmes : L'Espagne et le FC Barcelone dominent

Dans le classement des meilleures joueuses, trois Espagnoles font partie du top 12, probablement boostées par leur titre de championnes du monde.

Le FC Barcelone est particulièrement bien représenté avec quatre joueuses, soit 33% du top 12.

D'autres clubs comme l'Olympique Lyonnais, Chelsea et Kansas City ne sont pas en reste, chacun ayant deux représentantes.

Les Joueuses à Suivre

Alexia Putellas, avec une note de 91, mène la danse pour le FC Barcelone. Elle est suivie de près par ses coéquipières Aitana Bonmati et Hansen, chacune avec une note de 90. Kerr pour Chelsea et Diani pour Lyon complètent le top 5, avec des notes respectives de 90 et 89.

Meilleures joueuses FC24 ©EA Games

Conclusion

EA Sports FC 24 promet d'être un terrain passionnant pour la compétition virtuelle.

Avec un éventail de talents diversifiés tant chez les hommes que chez les femmes, le jeu offre une grande variété d'options pour les joueurs. Et avec le lancement du jeu prévu pour le 29 septembre sur PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC, l'anticipation ne fait que monter.