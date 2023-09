Christophe De Keyser (Triathlon) : "L’Openlakes, moment de partage"

Car le concept à la fois sportif et familial, imaginé par Florian Badoux et les organisateurs, et désormais exporté en Champagne avec une date en juin permet à tous de trouver leur place.

Christophe De Keyser (30 ans) a terminé deuxième à Luxembourg, cette année.

Du "Full distance" au "Promo" en passant par l’expérience "My first Triathlon" et les épreuves réservées aux Ados, Kids et Mini Kids, sans parler des Handisports, tout le monde est concerné à l’Openlakes.

Comme chaque année depuis 2019, l’événement se déroule donc sur un week-end, ces 16 et 17 septembre, cette fois également choisi par la ville de Knokke pour organiser la première édition de son demi-Ironman. Dommage, mais qu’à cela ne tienne…

Le Brabançon s'alignera sur la distance olympique, ce dimanche, aux Lacs de l'Eau d'Heure.

Aux Lacs de l’Eau d’Heure, le samedi, très sportif, sera réservé aux longues distances, "Full" et "Half", alors que le dimanche, plus festif, sera destiné aux familles avec "Promo", enfants, première expérience, mais aussi l’épreuve sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied), à laquelle participera Christophe De Keyser.

"J’étais venu en spectateur l’an dernier et, franchement, j’ai été impressionné par la qualité de l’organisation. Quelle que soit l’épreuve sur laquelle ils s’alignent, les participants sont au centre des préoccupations. L’Openlakes est un moment de partage ! J’ai pris part à la première édition, au mois de juin, en Champagne, qui a confirmé tout le bien que je pensais du concept. Et me voilà de retour à l’Eau d’Heure, un formidable site que je connais très bien pour y avoir participé à des triathlons quand j’étais plus jeune."

guillement "Je me suis mis trop de pression en devenant professionnel."

Bel hommage que celui rendu par Christophe, professionnel sur longues distances depuis janvier, mais qui s’alignera sur le "Quart" olympique.

"J’ai envie de retrouver ce plaisir de courir que j’ai un peu perdu. Ces derniers temps, le semi-marathon final du mi-distance me semblait long. Je pense que je me suis mis trop de pression en devenant pro. Une pression négative. Et mes résultats s’en sont ressentis. Je ne suis pas parvenu à reproduire en compétition ce dont je suis capable à l’entraînement. Attention : tout n’est pas à jeter parce que j’ai souvent été dans le coup pour le podium, mais je ne suis pas arrivé à conclure, notamment lors de mes deux objectifs de l’année : le Mondial longue distance, début mai (17e) et l’Euro mi-distance, fin août (11e). Voilà, il faudra bien planifier 2024 et, surtout, m’ôter cette pression."

Christophe De Keyser partagera sa passion avec les Mini Kids, ce dimanche, à l'Openlakes.

En attendant, Christophe De Keyser, devenu heureux papa de Luca, aujourd’hui âgé de cinq mois et demi, partagera sa passion avec les Mini Kids avant de prendre le départ de sa propre épreuve ce dimanche, sur le coup de 14h30. Une forme de retour aux sources en Belgique, et plus précisément aux Lacs de l’Eau d’Heure, théâtre de vocations.

Le programme de l’Openlakes Belgium

Samedi

07h00 > Full distance

10h30 > Half distance

Dimanche

08h50 > Promo (Handisport)

09h00 > Promo (H/F)

09h30 > Ados

13h00 > Mini Kids

13h30 > Kids

14h00 > Mon premier triathlon

14h20 > DO (Handisport)

14h30 > DO (H/F)