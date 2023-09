La dernière organisation de cette envergure date de juillet 2012, à Anvers, avec les victoires de notre compatriote Bart Aernouts, deuxième de l’Ironman d’Hawaï en 2018, et de la Suissesse Nicola Spirig, future championne olympique à Londres.

"Après cinq ans de négociations, nous sommes ravis de ramener une telle épreuve en Belgique et, en particulier, à Knokke !" explique Jan Morbee, échevin des Sports de la cité côtière.

Les concurrents engagés sur cet Ironman 70.3 nageront 1,9 km dans la Mer du Nord, à hauteur de Duinbergen. Puis, ils monteront sur le vélo pour une boucle de 90 km d’un circuit passant par les communes de Westkapelle, Aardenburg, Middelburg et Damme. Enfin, ils courront les 21 km à pied sur la digue entre Duinbergen et Knokke-Heist.

Parmi eux, on retrouvera Pieter Heemeryck, à peine rentré de Nice, où il a, hélas, abandonné lors du Mondial Ironman.

"Je m’étais inscrit il y a longtemps, mais j’avoue que ma participation dépendait de ma prestation, le week-end dernier, à Nice. Et je m’y suis arrêté après 3 km de course à pied ! En fait, dès le lendemain de mon arrivée sur la Côte d’Azur, le mardi, j’ai commencé à me sentir mal. Mes paramètres physiologiques étaient mauvais. Je ne sais pas pourquoi. Et c’était encore le cas le dimanche. J’ai quand même pris le départ de ce Mondial Ironman parce que c’était l’épreuve la plus importante de ma saison. Et qu’on pense toujours que ça va passer… Mais, dès la natation, j’étais sans force ! Malgré tout, je n’étais pas trop loin des leaders. J’ai donc enfourché mon vélo. Mais j’ai vite compris que ce n’était pas mon jour. J’ai continué parce que le parcours était le chemin le plus rapide pour rentrer à Nice, où j’ai alors décidé de courir. Puis, je me suis rendu compte que j’étais à plus de trente minutes des premiers. À quoi bon ? Et j’ai abandonné…"

Pieter Heemeryck est actuellement notre meilleur triathlète sur longues distances.

Rentré très déçu, Pieter a mis encore un ou deux jours à se sentir mieux.

guillement "Ironman ne s’est pas trompé avec le choix de Knokke."

"C’est fou ! J’ai récupéré… Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais mes paramètres sont bons maintenant. C’est pourquoi je m’alignerai ce dimanche, à Knokke. C’est important pour moi. Je connais les lieux pour y avoir déjà participé cinq ou six fois au quart. Et puis, c’est une excellente organisation. Ironman ne s’est pas trompé en choisissant Knokke pour y revenir après dix ans d’absence en Belgique. La natation dans la Mer du Nord sera hard. À vélo, le vent jouera un rôle important. Enfin, la course à pied sur la digue sera sympa !"

Avec Pieter Heemeryck, un autre Belge, Kenneth Vandendriessche, et un beau plateau étranger comptant, entre autres, les Français Costes et Magnien, l’Espagnol Dapena, le Suédois Nilsson et le Néo-Zélandais Smith viseront la victoire pour le retour d’Ironman en Belgique !

Le programme Ironman à Knokke-Heist

Samedi

10h00 > Épreuve 5150 (1,5 km / 40 km / 10 km)

Dimanche

09h00 > Ironman 70.3 (1,9 km / 90 km / 21 km)