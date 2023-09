Francesco Patera et Femke Hermans, lauréats des Gants d’or 2023

La 11e édition de la cérémonie des Gants d’or, organisée ce samedi soir à Bruxelles et dont le parrain n’était autre que l’acteur, réalisateur, producteur et scénariste Olivier Marchal, a rendu son verdict. Les meilleurs boxeurs belges de l’année écoulée, désignés par un jury composé de journalistes spécialisés, se nomment Francesco Patera et Femke Hermans !