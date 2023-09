La boxe olympique aussi à l’honneur

Parmi les autres récompenses décernées samedi au Thon Hotel Bristol Stephanie, le Gant d’argent, récompensant le combat de l’année, a été attribué à deux boxeurs suite à un ex aequo dans les votes. Yves Ngabu, pour sa prestation plus que méritante en Russie face à Evgeny Tischchenko quelques mois avant d’être sacré champion du monde IBO des lourds-légers, et Surik Petrosyan, sorti vainqueur d’un duel très disputé “et assez sanglant, ce qui a plu au public” contre Somay Bilal pour le titre Benelux des super-légers, ont été tous les deux mis à l’honneur.