”Un sentiment magnifique” : Francesco Patera et Femke Hermans ravis après leur trophée honorifique

”C’est magnifique ! commente la Brabançonne de 33 ans, qui a été préférée à Delfine Persoon et Oshin Derieuw. Ces dernières années, j’étais toujours nominée mais une autre boxeuse avait fait quelque chose d’un peu mieux que moi. Je suis donc super fière que ce soit mon tour, cette année, d’être récompensée.”

”On voit que le niveau de la boxe féminine monte vraiment, ajoute Hermans, qui s’entraîne au BC Bufi dans le Hainaut. On a de très bonnes boxeuses en Belgique. Il y a des choses qui changent aussi au niveau de la fédération, qui fait des efforts.”

Une première récompense méritée pour Femke Hermans. ©Cameriere Ennio

Ancienne championne d’Europe des moyens, Femke Hermans (16 victoires, 4 défaites), qui a détenu la ceinture mondiale WBO des super-moyens en 2018, a ajouté l’une des plus belles lignes de son palmarès fin 2022 en conquérant “avec la manière” le titre IBO des super-welters au Canada contre l’invaincue Mary Spencer. Une adversaire qu’elle va retrouver le 11 octobre à Montréal pour un double enjeu, l’IBF s’ajoutant à l’IBO.

”C’est surtout elle qui devra montrer un autre visage mais je me prépare en conséquence en travaillant sur mes points forts. Une deuxième ceinture mondiale, ce serait énorme.”

Francesco Patera, qui a défendu avec succès son titre WBO Global face à l’Italien Giuseppe Carafa (victoire aux points) avant de dominer le Géorgien Shariashvili par K.-O. au 1er round, a accueilli ce nouveau prix avec beaucoup de plaisir, lui aussi.

”C’est un grand honneur de gagner à nouveau. J’ai travaillé beaucoup, et très dur, pour poursuivre ma carrière de manière positive, explique le Limbourgeois de 30 ans. Il y a beaucoup de bons professionnels en Belgique, des boxeurs de haut niveau pour qui j’ai beaucoup de respect, et cette concurrence donne encore plus de valeur à ce prix. Cinq trophées en sept ans, c’est une grande satisfaction. J’ai toujours voulu boxer de grands combats, affronter les meilleurs et tenter de remporter des titres importants. C’est aussi cela qui fait la différence.”

Francesco Patera a été récompensé pour la cinquième fois ce samedi. ©Cameriere Ennio

Battu aux points par Keyshawn Davis cet été aux États-Unis, Francesco Patera effectuera un combat de rentrée en huit rounds à Herstal, le 18 novembre, avant de s’orienter “vers de nouveaux titres internationaux”. Il exprime enfin sa fierté d’être devenu papa d’un petit Marciano il y a quelques semaines. “Une nouvelle source de motivation”, sourit-il.