La chronique de Miguel Tasso : les belles valeurs du rugby, un exemple pour les footeux !

Le foot est le seul sport universel exportant tant de haine, de racisme ou d’homophobie.

Même dans les tribunes, l’ambiance est très différente. Côté foot, les supporters sont souvent agressifs, grossiers, injurieux, imbibés de mauvais alcool. Ceinturés par les forces de l’ordre, ils semblent partir en guerre à chaque match, sans la moindre fleur au fusil, semant la terreur dans toute la région. L’ambiance est tendue au point de freiner l’élan des spectateurs désireux d’assister à, un match en famille. Côté rugby, ils fêtent les bons points de leurs favoris dans la bonne humeur, sans pour autant vouer aux gémonies leurs rivaux. Sans gestes déplacés. Sans animosité. S’ils gagnent, ils sont heureux et le font savoir. S’ils perdent, ils affichent leur déception, sans casser toutes les vitrines du voisinage. À la réflexion, le foot est d’ailleurs le seul sport universel exportant tant de haine, de racisme ou d’homophobie. D’accord, on caricature.

Il y a heureusement de vrais amoureux du ballon rond, sportifs de corps et d’esprit. Mais le phénomène de violence ne cesse (hélas !) de se répéter comme s’il était porté par les mauvaises ondes de la société. Comme s’il était prisonnier d’un monde qu’il ne maîtrise plus. Serait-il trop médiatisé, trop passionnel, trop exutoire ? On espère, en tout cas, que les stars du ballon rond, couvertes de façon indécente d’or et d’argent, jetteront, ici ou là, un œil sur les bonnes manières de leurs collègues du ballon ovale, loin d’avoir les mêmes feuilles de paie. Et que les hooligans du foot comprendront, une fois pour toutes, qu’assister à une épreuve sportive n’est pas un refouloir pour cracher son venin mais un plaisir à partager entre gens de bonne compagnie. Comme les légendaires troisièmes mi-temps si chères aux pubs irlandais et aux bars à tapas du Sud-Ouest. De toutes les choses sans importance, le sport est la plus importante. Tout est dit.