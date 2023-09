Le boxeur Vasile Usturoi, qualifié pour les JO de Paris, lance sa carrière professionnelle : “J’ai signé avec la société de Thibaut Courtois”

”C’est un adversaire qui compte une trentaine de combats et qui encaisse bien, il n’a perdu que trois ou quatre fois avant la limite. Il vient pour faire ses rounds”, avertit notre compatriote, qui évoluera à 59,5 kg.

Vasile Usturoi espère bien disputer au moins quatre combats pros, “deux cette année et deux l’année prochaine”, avant même de disputer les JO.

Vasile Usturoi a atteint les demi-finales aux Jeux européens cette année.

”Cette étape va me permettre de prendre du rythme et de gagner un peu de temps : après les Jeux, qui gardent ma priorité, je pourrai directement reprendre à fond chez les pros”, explique le poids plume.

Celui-ci justifie aussi son ouverture au monde pro par un besoin de visibilité et de nouvelles rentrées financières.

”Il est temps de me créer mon public en Belgique où on ne me connaît pas encore assez. J’aurai besoin de beaucoup de supporters pour me soutenir, même aux Jeux olympiques. Par ailleurs, je ne vais pas cacher que financièrement c’est important aussi, j’ai besoin de davantage de stabilité.”

Usturoi a été désigné meilleur boxeur amateur du pays.

En quête de soutien, le boxeur, pour lequel une opération de crowdfunding a été lancée, a signé en ce début de semaine un contrat avec la société de management Artist Amplifier, dans laquelle a investi Thibaut Courtois depuis 2019.

”J’en suis très heureux, je suis seulement le deuxième sportif à bénéficier de leur confiance après le spécialiste du MMA Artur Szczepaniak”, précise-t-il.

Le boxeur est le deuxième sportif à s'engager avec la société de Thibaut Courtois. ©D.R.

Vasile Usturoi, qui vient encore d’être sacré meilleur boxeur amateur lors de la récente cérémonie des Gants d’or, assure que ses premiers combats pros ne perturberont pas sa préparation olympique, une crainte pourtant légitime tant les deux styles de boxe sont différents.

guillement Je ne vais pas compromettre mes chances de faire un bon résultat aux Jeux.

”Nous avons convenu avec la fédération que je ne disputerais que des combats en quatre rounds, et pas davantage, avant de me rendre à Paris, reprend le protégé d’Hubert Firens. Je ne vais certainement pas compromettre mes chances de faire un bon résultat aux Jeux. Je connais trop bien l’importance d’une médaille olympique en Belgique, où elle a plus de valeur qu’un titre de champion d’Europe par exemple. Alors je tiens à rassurer tout le monde : l’objectif, à 120 %, est de réussir une grande performance aux Jeux et de monter sur le podium ! Ce sera mon seul but en 2024.”

Sur la route des JO, Vasile Usturoi disputera des tournois internationaux en Finlande, fin novembre, et en Hongrie, en février. Le point d’orgue de l’année olympique se déroulera ensuite du 27 juillet au 10 août.