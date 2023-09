Monsieur Dupont et ses zygomatiques qui ne font pas rire

D’accord, il y a la guerre en Ukraine, la hausse des prix du pétrole, la menace d’inflation, les taux d’intérêt qui grimpent et le pouvoir d’achat qui diminue mais, en France, c’est surtout de la mâchoire d’Antoine Dupont dont il est le plus question dans les discussions de bistrot et les salons où l’on cause. Blessé face à la Namibie et opéré d’urgence la semaine dernière d’une fracture maxillo-zygomatique, le demi de mêlée des Bleus n’est toujours pas sûr d’être complètement rétabli pour la fin de la Coupe du Monde de rugby. Et, sans lui, c’est panique à bord. Bon, Emmanuel Macron n’a pas jugé la situation suffisamment critique pour demander, le week-end dernier, au Pape François de modifier son programme marseillais, de faire une petite entorse au protocole établi et de rendre visite au grand blessé de guerre à Aix-en-Provence, histoire de lui envoyer quelques ondes positives et le soutien de la Bonne Mère. Mais il s’en est fallu de peu.