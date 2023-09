”Un malheureux problème d’interprétation” : comment le TAS a permis à la Belgique d’organiser les Mondiaux 2023 de gymnastique au détriment du Japon

La décision a été officialisée le vendredi 3 mai 2019 lors d’une assemblée générale qui s’est déroulée à Saint-Pétersbourg. Mais avant d’en arriver là, et beaucoup l’ont oublié, la Fédération royale belge de gymnastique (FRBG) a dû se battre en coulisses et introduire un recours devant le tribunal arbitral du sport afin d’obtenir le droit d’organiser cette 52e édition des Mondiaux.

Retour sur une histoire étonnante.

Les candidatures

C’est le 22 juin 2018 que la Fédération internationale a fait savoir à ses membres affiliés que la désignation de la ville hôte des championnats du monde 2023 aurait lieu lors de son prochain Conseil. Et qu’elle a enjoint les fédérations nationales candidates à envoyer leur dossier “dès que possible”, mais “pas plus tard que le 30 novembre 2018”.

En réponse à ce courrier, la FRBG a exprimé dès le 3 septembre 2018 son intérêt quant à l’organisation de cet événement.

Or, le formulaire de candidature qui lui est parvenu ensuite mentionnait comme date limite d’envoi des documents “mi-décembre”. “Ce qui a conduit à un malheureux problème d’interprétation”, a reconnu, plus tard, la FIG.

Le 14 décembre 2018, la FRBG a donc soumis sa candidature, parfaitement dans les temps. Mais une seconde candidature, celle de la fédération japonaise, datée du… 21 décembre 218, allait jeter le trouble. Pour Tokyo, “mi-décembre” pouvait en effet être compris comme les deux semaines centrales du mois de décembre et pas seulement comme “le 15 décembre”, le point de vue défendu par les instances gymniques de notre pays.

Les recours

Une première plainte de la Belgique conduira le Comité exécutif de la FIG, une fédération rappelons-le présidée depuis 2016 par… le Japonais Morinari Watanabe, à se pencher sur la question de la validité de la candidature nippone.

Et le 20 février 2019, à Lausanne, ce Comité, estimant que cette situation “émanait d’une erreur du bureau de la FIG et ne devait pas pénaliser les fédérations nationales”, décida alors, “en l’absence du président Watanabe” et des responsables belge et japonais de deux comités techniques, d’accepter les deux candidatures.

La FRBG décida bien entendu de ne pas en rester là. Et le 1er mars 2019, elle introduisit un recours devant le tribunal arbitral du Sport.

La décision

Le 26 avril, la décision rendue par le panel de trois personnes représentant le tribunal s’est révélée favorable à la Belgique. Ou à tout le moins défavorable à la fédération japonaise dont “la candidature (devait) être invalidée”, ce qui laissa la fédération belge comme seule candidate.

Le 2 mai 2018, le président Morinari Watanabe a réagi par voie de communiqué. “La FIG doit respecter la décision du TAS. Selon ma vision, il est important pour chaque organisation de respecter la séparation des trois pouvoirs”, dit-il. “Les deux fédérations ont été victimes de la situation et je leur présente mes sincères excuses. Cette erreur ne se représentera plus.”

Le lendemain, Anvers put donc célébrer officiellement sa victoire. Et se préparer à accueillir à nouveau les championnats du monde…

Un budget de 7,5 millions d’euros, 32 000 tickets déjà vendus

La plus grande compétition de gymnastique de l'année se déroulera au Palais des Sports d'Anvers du 30 septembre au 8 octobre. Pourquoi la Gymfed (l'aile néerlandophone de la fédération) a-t-elle opté pour la cité portuaire ? "À côté de l'enceinte sportive principale, qui doit proposer au minimum 6000 places assises, il fallait une salle d'échauffement, quelques espaces de travail pour l'organisation et des facilités de qualité permettant d'accueillir la presse et les différents invités, expliquait, en son temps, l'ancien manager Lode Grossen. D'un point de vue organisationnel et financier, c'était seulement possible pour nous, en tant que fédération, au Sportpaleis en combinaison avec la Lotto Arena. Ce sont des infrastructures que nous connaissons en outre très bien pour y organiser chaque année notre gala mais aussi d'autres événements comme les Mondiaux de gymnastique acrobatique."

Le budget total de l’organisation, soutenue par le gouvernement flamand et la ville d’Anvers, s’élève à 7,5 millions d’euros. Ce lundi, environ 32 000 tickets avaient déjà trouvé preneur.