Maëllyse Brassart positive avant les Mondiaux de gymnastique à Anvers : “La possibilité de se qualifier en équipe pour les JO existe toujours”

”Le timing n’est pas idéal. Ce n’est pas la préparation que j’avais espérée, avoue la Bruxelloise, 5e du concours général à l’Euro d’Antalya. Physiquement, cela va de mieux en mieux chaque jour mais je n’ai pu présenter que les barres et le saut lors du dernier test de sélection.”

C’est à ces deux agrès qu’elle se limitera aux Mondiaux d’Anvers. Avec pour seule ambition “de ramener de bons scores à l’équipe”, dit-elle. “Par la force des choses, je me suis rabattue sur un saut de base que je fais depuis longtemps et que je gère bien. Le nouveau était plus compliqué. Quant aux barres, j’en ai déjà fait plusieurs fois en compétition, avec de bonnes notes à la clé. J’espère qu’il en sera de même ici.”

guillement Il faut ausssi que les juges apprécient notre travail.

Maëllyse Brassart reconnaît sans mal qu’avec les forfaits de Nina Derwael et de Lisa Vaelen, les chances de qualification olympique pour l’équipe “sont moindres”. Mais elle se raccroche à un petit espoir de figurer en ordre utile.

”La possibilité de se qualifier existe toujours. Si tout le monde fait de bons exercices, comme lors des derniers entraînements, on a toujours notre place dans le top 12. On verra aussi ce que font les autres équipes et les notes que nous recevrons. Il faut que les juges apprécient notre travail."

L'artistique est "notre point fort depuis des années, insiste Brassart. On va miser là-dessus, c’est moins prenant physiquement. Après Tokyo, le code est devenu encore plus précis, on peut vraiment gagner des points comme en perdre beaucoup. C’est quelque chose d’important pour nous."

Maëllyse Brassart veut croire aux chances de l'équipe belge.

Au contraire de la première fois, la gymnaste de 22 ans a assisté à la seconde blessure à l'épaule de Nina Derwael le 8 septembre dernier. "Cela n’a pas du tout été facile, j’ai tout de suite compris ce que c’était et que cela n'allait pas le faire pour la suite. C’est embêtant."

La championne olympique a néanmoins tenu à jouer son rôle au plus près de l’équipe dans la dernière ligne droite avant les Mondiaux. “Et cela aide beaucoup, souligne Maëllyse. Après sa blessure, Nina est venue directement à l’entraînement pour nous encourager, pour nous conseiller. C’est précieux !”