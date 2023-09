Cinq choses à savoir sur Simone Biles : “Je n’ai jamais pu compter sur ma mère biologique”

Une enfance difficile

L’enfance de Simone Biles n’est pas un long fleuve tranquille. C’est le moins qu’on puisse écrire. Sa mère biologique, tombée dans la drogue et l’alcool, se révèle totalement incapable de s’occuper de ses enfants. “Je n’ai jamais pu compter sur ma mère biologique, avait-elle confié, en larmes, lors de son passage à Danse avec les stars. Elle rentrait en prison et elle en sortait. Je me souviens que j’avais toujours faim, toujours peur. À 3 ans, j’ai été placée en foyer d’accueil.”

L’Américaine passe donc sa tendre enfance dans une famille d’accueil avant d’être adoptée par ses grands-parents à l’âge de six ans, en compagnie de sa petite sœur, Adria. “Je voulais toujours voir mon grand-père quand j’étais en foyer. […] Mes (grands) parents m’ont sauvée, déroulait Biles. Ils m’ont montré comment il fallait traiter les autres. Ils sont là pour me soutenir depuis le premier jour. Il n’y a rien que je pourrais dire afin de les remercier suffisamment.”

Depuis lors, Ronald et Nellie sont les plus grands supporters de leur (petite) fille. “Ils signifient tout pour moi”, assure Simone.

Une puce de 1,42 m

Cela ne vous aura pas échappé si vous avez eu l’occasion de voir Simone Biles en action : sa taille est inversement proportionnelle à son talent. La native de Columbus mesure à peine 1,42 m pour 47 kg. Souple, légère et tonique, Simone a une masse musculaire d’adversaires plus grandes. Elle est également rapide. Sa course la propulse ainsi à 2,9 m de hauteur. Sa taille et ses sauts impressionnants lui ont valu le surnom de “puce”.

Traitée contre l’hyperactivité

En 2016, des hackers russes avaient piraté l’Agence mondiale antidopage et accusé Simone Biles de dopage, vu qu’elle prend du méthylphénidate. “Je souffre de trouble de l’attention et d’hyperactivité, a-t-elle alors révélé sur les réseaux sociaux. Je prends des médicaments pour ça depuis que je suis enfant. Je crois au sport propre ; j’ai toujours suivi les règles et je continuerai à le faire.”

La fédération américaine a confirmé que le traitement est en règle. “Simone a rempli les formulaires adéquats ; il n’y a pas de violation. La Fédération internationale de gymnastique, le Comité olympique américain et l’Usada (Agence américaine antidopage) l’ont confirmé.”

4 figures à son nom

Une performance exceptionnelle signée Simone Biles. ©AFP or licensors

Meilleure gymnaste de tous les temps, Simone Biles continue d’écrire l’histoire de son sport. Sa collection de médailles d’or est énorme, mais la gymnaste américaine inscrit aussi son nom en lettres d’or dans l’histoire de son sport grâce aux figures qui portent son patronyme, ce qui n’arrive que quand un ou une gymnaste réalise en compétition un mouvement inédit. Simone Biles a 4 figures qui portent son nom : deux au sol, un à la poutre et un au saut. Pour ce dernier, elle réalise en 2021 un Yurchenko, double salto arrière avec le corps carpé, ce qui n’avait jamais été réalisé par une femme. La Fédération internationale en réduit la note de difficulté pour ne pas inciter les gymnastes à s’y essayer…

Un mari qui fait du football américain

Simone Biles a rencontré l’amour au début de la pandémie, en mars 2020. Pas dans une salle de gymnastique, non. Mais bien avec un sportif avec qui elle forme un couple hors norme : Jonathan Owens est en effet footballeur américain et évolue en NFL (actuellement chez les Green Bay Packers, dans le Wisconsin). Un beau bébé de 1,80 m pour 95 kg. Le couple s’est rencontré grâce à la petite sœur de Simone et aux réseaux sociaux. Adria a poussé Simone à contacter en ligne celui qui évoluait alors chez les Houston Texans. “Il dirait que je me suis glissé dans ses DM, sourit-elle. Je l’ai trouvé plutôt mignon et je lui ai dit bonjour. Nous avons commencé à discuter un peu puis nous sommes sortis ensemble une semaine ou deux après.”

Les bouledogues de Simone et Jonathan ont même sympathisé. “Je ne savais pas vraiment qui elle était, explique le safety (ligne défensive). C’est une chose qu’elle a appréciée. Pendant, la pandémie, nous en avons profité pour apprendre à nous connaître, à vraiment nous connaître. Cela a créé notre lien et l’a rendu plus fort. Maintenant, je suis tellement reconnaissant.”

Simone Biles et Jonathan Owens se sont mariés en avril dernier à Cabo San Lucas, au Mexique. “Malheureusement, nous vivons une relation à longue distance depuis environ une semaine après que nous nous sommes mariés, explique la gymnaste. Mais, au moins, nous sommes tous les deux occupés et concentrés sur nos sports respectifs. Nous chérissons les moments que nous passons ensemble.”