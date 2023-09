Mondiaux de gymnastique artistique : le show Simone Biles a commencé dès jeudi soir à Anvers

C’était, en effet, l’occasion de voir Simone Biles, la reine de la gymnastique mondiale, pour la première fois en action sur les différents agrès.

guillement Simone était nerveuse aujourd'hui, il fallait relâcher un peu les nerfs.

Des barres asymétriques au saut, en passant par la poutre et le sol, la Texane, qui sera la grande attraction de ces Mondiaux dix ans après avoir conquis ses premières médailles planétaires dans la métropole, a affiché une évidente maîtrise technique et une grande confiance.

Même si, selon son entraîneur Laurent Landi, la nervosité était au rendez-vous.

"Simone était très nerveuse aujourd’hui", nous a expliqué le Français à l’issue de cette séance qui aura duré environ une heure trente. "Pour cela, c’est bien qu’on ait pu faire cet entraînement sur podium et permettre aux nerfs de se relâcher un peu. Je pense que ça lui a fait du bien !"

Le technicien de 45 ans a vu des prestations très encourageantes lors de cette répétition générale.

"C’était un bon entraînement. Il y a eu de très, très bonnes choses, d'autres moins bonnes, mais dans l’ensemble c’était une très bonne répétition pour l’équipe. Il faut juste peaufiner un peu les détails. Dans l’ensemble, j’ai apprécié le très bon comportement des filles, il n’y a pas eu de chute. C’était du bon travail !"

La star américaine en action à la poutre. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Quelles sont ses attentes de coach vis-à-vis de Simone Biles en particulier ?

"Qu’elle se fasse plaisir et qu’elle essaie de gérer ses émotions le mieux possible, répond-il. C’est bien de pouvoir écrire un nouveau chapitre de sa carrière ici, là où tout a commencé pour elle. Si cela se termine bien, ce serait une super belle histoire ! Si elle a changé ? Bien sûr, à presque 27 ans, en tant que femme mariée, elle est plus mature aujourd’hui. Mais au niveau de la gymnastique, c’est la même. Simone reste Simone !"