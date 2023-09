Simone Biles et les twisties : “La santé mentale passe avant tout”

Les twisties, c’est justement ce qui est arrivé à Simone Biles en 2021 lors des JO. Elle décrivait cela elle-même à l’époque comme une perte de repères et d’équilibre durant ses sauts. “Ça ne m’arrivait pas avant que je quitte les États-Unis. Ça a débuté par hasard juste après les qualifications”, dévoilait-elle.

Simone Biles a pris soin d'elle et s'est retirée des Jeux de Tokyo. ©AFP or licensors

Elle ne cache rien

Superstar attendue par tout le monde à Tokyo, la gymnaste américaine a donc quitté le théâtre olympique avec, certes, deux autres médailles, insignifiantes pour elle, mais surtout avec des doutes plein la tête. “Mon esprit et mon corps ne sont simplement pas synchronisés, comme vous pouvez le voir”, écrivait-elle à ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux.

Simone Biles a donc renoncé à la compétition par équipes, au concours général, au saut, aux barres asymétriques et au sol. La native de Columbus ne cache pas les problèmes auxquels elle fait face. “Ce qui est encore plus effrayant, c’est qu’avec cette perte de repères, je n’ai aucune idée de la façon dont je vais atterrir, ni même sur quoi je vais atterrir, souffle-t-elle. La santé physique, c’est la santé mentale… […] J’ai fait de la gymnastique pendant 18 ans. Je me suis réveillée – perdue. Comment suis-je censée continuer ?”

Le débat sur la santé mentale des athlètes de compétition est porté sur la place publique. Simone Biles offre une tribune aux sportifs qui souffrent, parfois en silence. “Amener ce sujet sur la table signifie beaucoup pour moi car il faut que les gens se rendent compte que nous sommes des humains, nous ne sommes pas juste des attractions, exprimait-elle très justement. Il y a des choses qui se passent en coulisses dont les gens n’ont aucune idée. Je dis que la santé mentale passe avant tout. Il est donc parfois normal de ne pas participer aux grandes compétitions pour se concentrer sur soi-même. Cela montre à quel point vous êtes vraiment fort en tant que concurrent et personne au lieu de simplement vous frayer un chemin.”

Difficile quand on a vécu toute sa vie au rythme dicté par son sport et les performances à atteindre de ne plus réussir ce à quoi on est habitué. “Ne pas parvenir à faire des choses dont j’ai l’habitude depuis toujours à cause de ce que je traverse, c’est vraiment dingue parce que j’aime tellement mon sport, expliquait-elle en octobre 2021. C’est difficile. Je suis désolée. Et je ne pense pas que les gens comprennent l’ampleur de ce que je vis.”

Retour en force

Après avoir pris un congé sabbatique d’un an, Simone Biles a pris le problème à bras-le-corps et suit une thérapie. Elle a combattu ces fameux twisties, bien aidée en cela par celui qui allait devenir son mari, le footballeur américain Jonathan Owens. Et le miracle se produit. Biles reprend la compétition à l’occasion des Championnats des États-Unis, en août dernier, à San Jose. Elle parvient à décrocher son huitième concours général, bien entendu un record en la matière. Elle l’avait avoué à ses fans : sa peur des twisties est désormais derrière elle. “Quand les twisties apparaissaient, j’allais tout de suite à la salle de sport et j’essayais de travailler dessus. J’ai pris plus d’un an de congés, donc j’étais pétrifiée avant de reprendre, a-t-elle raconté. Mais je vais bien. J’ai recommencé à faire des torsions. Pas d’inquiétude, tout va bien…”

Mais Simone Biles n’a pas pour autant jeté ses problèmes aux oubliettes. Elle continue de suivre une thérapie pour l’aider à gérer l’aspect mental de son quotidien. “Je dois prendre un peu plus soin de moi et écouter mon corps, a-t-elle souligné. Je dois m’assurer que je prends le temps pour les choses importantes dans ma vie plutôt que de faire comme avant et de toujours pousser et de prendre le temps après. Maintenant, j’ai décidé de suivre une thérapie, de m’assurer que tout fonctionne pour que je fasse le mieux possible au gymnase et aussi être une bonne épouse, une bonne fille, une bonne amie, etc.”

À San Jose, cela a porté ses fruits. Qu’en sera-t-il à Anvers et à Paris, l’année prochaine ?