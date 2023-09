Simone Biles victime de Larry Nassar : “Je me suis sentie un peu brisée”

De 1996 à 2014, le Michiganais a exercé en tant que médecin de l’équipe américaine de gymnastique, en étant en même temps ostéopathe et kinésithérapeute à l’Université d’État du Michigan. Nassar a abusé de sa position dominante et de la confiance octroyée par sa prétendue respectabilité pour agresser sexuellement au moins 256 jeunes filles.

L’affaire éclate publiquement en 2016, même si les agissements du médecin sont connus depuis les années 1990 mais alors passés sous silence. Petit à petit, toutefois, les victimes trouvent le courage de dénoncer le médecin. Les plaintes s’accumulent, le scandale éclate. Nassar est viré par USA Gymnastics avant d’être envoyé en prison en 2018.

guillement Je suis aussi l’une des nombreuses survivantes qui ont été abusées sexuellement par Larry Nassar.

Parmi les plaignantes, il y avait des gymnastes de renommée internationale. Le médecin a ainsi abusé de McKayla Maroney (médaille d’or aux JO 2012 au concours par équipe), d’Aly Raisman (en or au concours par équipe de 2012 et 2016 ainsi qu’au sol à Londres), de Maggie Nichols (en or au Mondial 2015) et de Simone Biles. Celle-ci n’a d’ailleurs pas hésité à témoigner.

“La plupart d’entre vous me connaissent comme une jeune femme heureuse, souriante et pleine de vitalité, avait lancé Simone Biles sur Twitter, en écrivant une longue lettre au sujet des agressions subies. Mais récemment, je me suis sentie un peu brisée et plus j’essayais de faire taire la voix dans ma tête, plus elle résonnait. Je n’ai plus peur désormais de raconter mon histoire. Je suis aussi l’une des nombreuses survivantes qui ont été abusées sexuellement par Larry Nassar. Depuis trop longtemps, je me suis demandé si j’étais trop naïve, si c’était de ma faute. Je connais maintenant la réponse à ces questions. Non, ce n’était pas de ma faute. Non, je ne vais pas et ne devrais pas porter la culpabilité qui appartient à Larry Nassar, à la Fédération américaine et à d’autres.”

Les détails de l’affaire sont choquants, révoltants. Sordides. Les jeunes filles n’osaient pas parler, de peur de voir leur rêve olympique voler en éclats. L’émotion était bien évidemment palpable dans le chef des athlètes qui ont eu le courage d’être les porte-voix de consœurs moins connues ou médiatisées.

“Il est incroyablement difficile de revivre ces expériences et cela me brise encore plus le cœur de penser que, dans mon rêve de concourir à Tokyo 2020, je devrai sans cesse retourner dans le même centre de formation où j’ai été maltraitée, continuait Simone Biles en 2018. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai hésité à partager mon histoire, mais je sais maintenant que ce n’est pas de ma faute. Il n’est pas normal de recevoir un tel traitement de la part d’un médecin de confiance. Ce comportement est complètement inacceptable, dégoûtant et abusif, surtout venant de quelqu’un à qui on m’a dit de faire confiance.”

guillement On nous a laissées tomber et on nous doit des explications.

Les jeunes filles ont non seulement été abusées par un pervers, mais elles n’ont pas été entendues et protégées par un système qui a largement failli dans sa tâche. D’ailleurs, comme ses consœurs, Simone Biles n’a pas manqué de s’interroger sur l’inaction des autorités sportives et de la police fédérale pour empêcher les agressions sexuelles de Larry Nassar.

La gymnaste fait partie de celles qui ont témoigné face à une commission du Sénat américain, qui a rendu compte des manquements du bureau local du FBI, lequel a trop rapidement abandonné une enquête au sujet de Nassar en 2015, avant de lancer celle qui a débouché sur le scandale.

”Assez, c’est assez. On continue de vivre avec les cicatrices provoquées par ces abus, lançait Simone, dont le témoignage était empreint d’émotion. Nelson Mandela a dit un jour : 'Il ne peut y avoir plus vive révélation de l’âme d’une société que la manière dont elle traite ses enfants.' C’est la puissance de cette déclaration qui me donne la force d’être devant vous aujourd’hui. Je ne veux pas qu’une autre jeune gymnaste, athlète olympique ou quiconque vive l’horreur que moi et des centaines d’autres avons endurée. On nous a laissées tomber et on nous doit des explications. Je rends responsable Larry Nassar et je rends responsable un système entier qui a permis et perpétré ces abus, la Fédération américaine de gymnastique et le Comité olympique américain. Ils savaient que j’avais été agressée par leur médecin bien avant que je sois au courant qu’ils le savaient.” Avant de s’interroger : “Quelle est la valeur d’une petite fille ?”

En attendant, Larry Nassar a été condamné à 300 ans de prison au total pour ses actes immondes. L’ancien médecin croupit dans une prison de Floride, où il a été poignardé cet été. En raison de ses manquements, USA Gymnastics a versé près de 400 millions de dollars aux victimes. Simone Biles, elle, se reconstruit et veut inscrire son nom en lettres d’or l’année prochaine à Paris…