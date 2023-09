Les étapes de Simone Biles vers la gloire : “J’aime garder mes objectifs pour moi”

Son armoire à médailles est pleine (7 olympiques, 25 aux Mondiaux) mais comme elle l’a confié, elle “aime tellement ce sport”. Elle continue donc et espère bien rajouter quelques breloques d’ici aux Jeux olympiques de Paris, en 2024.

Le palmarès de Simone Biles ©AFP

2013 Concours général aux championnats us

Une année faste pour Simone Biles. La native de Columbus remporte non seulement la médaille d’or au concours général mais aussi celles d’argent dans tous les agrès : le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol.

2013 La gloire aussi à Anvers

Le monde a rencontré Simone Biles à Anvers, lors des Championnats du monde de gymnastique artistique du 30 septembre au 6 octobre. Elle décroche la médaille d’or au concours général mais également au sol. De plus, elle remporte celles d’argent au saut et de bronze à la poutre.

2014 Biles confirme aux Nationaux et aux Mondiaux

L’Américaine s’impose une deuxième fois d’affilée au concours général, cette fois à Pittsburgh. Elle remporte également l’or au saut et au sol, ainsi que l’argent à la poutre.

Au niveau planétaire, c’est Nanning, en Chine, qui est le théâtre de ses exploits. En plus de remporter le concours général, elle ajoute à son palmarès l’or à la poutre et au sol ainsi que l’argent au saut. Simone Biles permet aussi à son pays de s’imposer au général. Cela lui vaudra d’être nommée sportive de l’année par la Women’s Sports Foundation.

2015 U.S. National Gymnastics Championships

Et ça continue, encore et encore… À Indianapolis, lors des Nationaux, Simone Biles défend avec succès ses titres au concours général, remportant aussi l’or pour le saut et la poutre, ajoutant également l’argent au sol. Elle confirme aux Mondiaux de Glasgow avec l’or du général, par équipe, à la poutre et au sol. Tout en prenant le bronze au saut.

2016 Le triomphe olympique à Rio

Une année à nouveau faste pour Simone Biles. Cela commence, comme d’habitude a-t-on envie d’écrire, par le général des Nationaux, cette fois à Saint-Louis, et l’or au saut, à la poutre et au sol. Mais l’Américaine ne craque pas sous la pression lors de ses premiers Jeux olympiques, à Rio. Elle remporte quatre médailles d’or (équipe, concours général, saut et sol) et doit se contenter du bronze à la poutre. Cela lui vaudra l’honneur d’être la première gymnaste à être porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture des Jeux.

2018 La totale aux Nationaux

Après avoir pris une année sabbatique, Simone Biles relance sa collection de médailles. Elle prend tout sur son passage lors des Nationaux de Boston (général, saut, barres, poutre et sol). Elle réalise quasiment la même performance aux Championnats du monde de Doha : l’or en équipe, au général, au saut et au sol, avec en prime l’argent aux barres et le bronze à la poutre.

2019 Cinq en or

Lors des Nationaux de Kansas City, Biles s’impose au général, au saut, à la poutre et au sol, terminant sur la troisième marche du podium aux barres. Dans la foulée, l’Américaine remporte cinq médailles d’or aux Mondiaux de Stuttgart (équipe, général, saut, poutre et sol).

2021 Elle quitte les Jeux de Tokyo

Après une année de repos forcé en raison de la pandémie, Simone Biles se distingue à nouveau lors des championnats américains, à Fort Worth. Dans sa besace, on retrouve l’or au général, au saut, à la poutre et au sol, ainsi que le bronze aux barres. Considérée comme l’athlète pouvant s’emparer de tous les records, ultra-favorite des Jeux olympiques de Tokyo, c’en est trop pour l’Américaine. Elle stoppe sa participation à la finale du concours général par équipe, grâce auquel elle reçoit tout de même une médaille d’argent (en plus du bronze à la poutre). Si la Fédération américaine évoque dans un premier temps des raisons médicales, Simone Biles parlera ouvertement de ses défaillances psychologiques.

2023 Le retour en force

À un âge où les gymnastes sont parties à la retraite, Simone Biles tente un retour en force lors des nationaux de San José. Elle remporte le concours général pour la huitième fois, un record. Elle dépossède Alfred Jochim, qui en avait sept à son palmarès en 1933.

(FILES) Gymnast Simone Biles smiles on the final day of women�s competition at the 2023 US Gymnastics Championships at the SAP Center on August 27, 2023 in San Jose, California. With her comeback gaining steam, US gymnastics great Simone Biles said September 7, 2023 she would "love" to chase more gold at the 2024 Paris Olympics. (Photo by Loren Elliott / AFP) ©AFP or licensors

Biles veut maintenant à nouveau briller à Anvers lors des Mondiaux. Si elle ne le dit pas ouvertement (”J’aime garder mes objectifs pour moi ; je pense que c’est mieux comme ça”), nul doute qu’elle a les Jeux de Paris dans un coin de la tête.