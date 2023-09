À l’issue de la deuxième subdivision, Luka Van den Keybus, Noah Kuavita, Maxime Gentges, Nicola Cuyle et Glen Cuyle ont totalisé 245,094 points.

Il s'agit du meilleur total de l’équipe dans un grand championnat à l’issue des six agrès (elle avait établi 243,128 points lors du dernier Euro) mais il risque fort d’être insuffisant pour intégrer le top 12 qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris.

Et, alors que seize pays doivent encore disputer leurs qualifications, c’est dès lors la déception qui primait dans les rangs belges en quittant le Sportpaleis où, malgré tous leurs efforts, nos gymnastes n'ont jamais pu rattraper les points abandonnés à la barre fixe et au cheval d'arçons en particulier.

"Je ne pense pas que cela suffira", commente l'entraîneur Gilles Gentges. "Peut-être pour le top 15 et la place non-nominative pour les Jeux mais pour le top 12, cela va être compliqué. On ressort de cette compétition avec de la frustration parce qu'on avait vraiment le potentiel d'atteindre la finale en équipe aujourd'hui et d'atteindre les 250 points. Et aussi parce qu'on est à deux dixièmes du Brésil et à quatre dixièmes de l'Ukraine, les deux pays devant nous, et ce sont peut-être ces quatre dixièmes qui vont nous priver de la qualification olympique. En gymnastique, c'est un pas, une réception, cela se joue à rien. Les autres pays doivent bien entendu encore prester mais ils ont l'avantage de connaître les points des pays déjà passés."

