Supérieur du début à la fin du combat, le Mexicain a été donné vainqueur à l’unanimité des trois juges (119-108, 118-109 et 118-109) pour conserver ses quatre ceintures de champion IBF, WBA, WBC et WBO des super-moyens (-76,203 kg) que lui contestait Charlo (33 ans), champion incontesté lui des super-welters (-69,853 kg), soit deux catégories d’écart.

Le champion mexicain lors de son entrée vers le ring. ©2023 Getty Images

Pour ce combat, Charlo avait pris de la masse pour atteindre 75,9 kg, exactement comme Alvarez, mais n’a pas fait le poids face au redoutable Mexicain, qui s’est rassuré après une défaite en 2022 face au mi-lourd russe Dmitry Bivol, puis des victoires sans grand éclat contre le vieillissant kazakh Gennady Golovkin et le Britannique John Ryder, en mai cette année.

”Je suis toujours fort. Ce Canelo, personne ne peut le battre”, a lancé depuis le ring Alvarez à propos de lui-même après sa 60e victoire professionnelle (2 nuls, 2 défaites).

”On a travaillé dur pendant trois mois, sans ma famille. J’aime toujours la boxe. Putain qu’est-ce que j’aime la boxe. La boxe c’est ma vie, ça a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.”

Dès le début du combat, dans une T-mobile arena de Las Vegas acquise à sa cause, le Mexicain, plus petit de 5 cm (1,75 m contre 1,80 m) a pris le centre du ring pour ne plus le lâcher, et travaillé l’Américain au corps avec de puissants crochets, en avançant constamment.

L'Américain a été souvent acculé dans les cordes. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Le cogneur râblé à la barbe rousse a souvent acculé Charlo dans les cordes, lui faisant subir toute la panoplie de coups du noble art. À la 7e reprise, un puissant crochet du droit a forcé l’Américain à poser un genou à terre pour reprendre son souffle, et scellé l’issue du combat.

Charlo a bien réussi quelques enchaînements, mais “Canelo” n’a jamais bronché, le menton solide, et infligé une deuxième défaite professionnelle au Texan (35 victoires, 1 nul) qui va retourner à sa catégorie.

La célébration du champion. ©2023 Getty Images

”Je n’ai pas eu besoin de K.-O. pour montrer que je suis le meilleur”, a nargué le Mexicain, qui a donné rendez-vous le 5 mai 2024 pour un prochain combat contre “n’importe qui”.