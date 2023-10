”Il faut accepter son niveau, il y a une certaine logique dans ce qu’on a vu” : pourquoi l’équipe féminine belge a manqué les JO aux Mondiaux d’Anvers

Ce lundi matin, dans un Sportpaleis d’Anvers où des centaines d’écoliers donnaient de la voix, Maëllyse Brassart, Jutta Verkest, Fien Enghels, Erika Pinxten et Margaux Dandois ont établi un total de 151,662 points qui ne leur a pas permis de croire un instant à la qualification pour Paris 2024.

Elles étaient loin, en effet, des scores réalisés en 2019 à Stuttgart (10e avec 161 points) et, plus récemment, en 2022 à Liverpool (11e avec 156 points). Mais c’était, bien sûr, avec Nina Derwael dans l’équipe !

”Entre les blessures et les maladies, la préparation a été compliquée mais on n’allait quand même pas renoncer alors qu’on avait la chance de disputer des championnats du monde dans notre pays ! lance Jutta Verkest. On a fait notre possible.”

Jutta Verkest, toujours très expressive au sol.

Et l’absence de la championne olympique de Tokyo conjuguée à celle de Lisa Vaelen a, comme on le craignait, pesé lourd dans le résultat final.

Même si l’équipe alignée par Marjorie Heuls, qui s’appuyait sur deux néophytes à ce niveau (Pinxten et Dandois), était certainement “capable de beaucoup mieux”, souligne la coach française, estimant que trop d’erreurs ont été commises.

Marjorie Heuls estime que ces Mondiaux doivent servir de tremplin pour la suite.

”Cela s’est passé moins bien qu’espéré. On se loupe à la poutre, aux barres, et globalement il y a trop de chutes pour espérer un top 12, juge Heuls. Erika avait bien lancé l’équipe sur le premier agrès, démontrant qu’on avait eu raison de lui faire confiance, mais derrière les autres filles (NdlR : Enghels, Dandois et Verkest ont chuté) n’ont pas réussi à poursuivre sur cet élan. Pour Jutta, l’attente a été très longue avant son passage et il y avait sans doute de la nervosité aussi pour Fien, pourtant expérimentée et qui tombe sur un premier élément très facile pour elle. Quant à Margaux, elle manque encore de focus sur les détails et cela ne pardonne pas.”

Malheureuse à la poutre, Margaux Dandois s'est bien reprise ensuite.

Si les filles se sont “bien reprises ensuite”, au sol et au saut, les ratés de Pinxten et Brassart aux barres asymétriques ont scellé le sort funeste des Belges.

guillement Maëllyse était la plus consciente de ce que l’absence de Nina et Lisa représentait pour l’équipe.

”Maëllyse avait fait un super bon exercice mais elle a hésité sur son demi-tour, qu’elle n’a pas osé amorcer au moment de la sortie, analyse Marjorie Heuls. Je pense aussi que mentalement, le fait de ne pas pouvoir faire le all-around vu sa blessure à la cheville et de ne faire que deux agrès lui a rajouté de la pression. Et c’est elle, avec Fien, qui était la plus consciente de ce que l’absence de Nina et Lisa représentait pour l’équipe.”

Brassart doublement déçue

Cela n’a pas empêché les filles présentes de se battre avec leurs armes “et avec la préparation que l’on a eue”, témoigne Maëllyse Brassart, qui ne cachait pas sa double déception, personnelle et pour l’équipe. “Le score total m’attriste vraiment beaucoup mais je suis déçue de moi-même également. Ma sortie manquée aux barres est très frustrante, c’est quelque chose que je maîtrise d’habitude.”

Pour la coach de l’équipe, “il y a une certaine logique dans ce qu’on a vu ce lundi par rapport à ce qu’on montre aux entraînements”. Et Marjorie Heuls d’ajouter : “Il faut accepter son niveau. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire mieux, mais aujourd’hui on en est là. On sait qu’il est toujours plus facile d’arriver au top que d’y rester et il faudra faire une bonne analyse de ce qui s’est passé depuis Tokyo.”

Erika Pinxten a montré un potentiel très intéressant.

Ceci sans oublier de retenir le positif de cette expérience. “Il faut avoir beaucoup de respect pour ces filles qui ont représenté leur pays et ont fait autant d’heures d’entraînement que les autres. Il ne faut pas faire un drame de ce résultat mais retenir les belles choses et utiliser ces Mondiaux comme un tremplin. Erika et Margaux, par exemple, ont montré qu’elles étaient des gymnastes pour le futur”, conclut la Française.

Consciente qu’elle pourrait peut-être perdre aussi l’un ou l’autre élément en vue de la prochaine olympiade.