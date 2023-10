Les karatékas belges se sont montrés brillants ce week-end, à Larnaca !

Engagée en +68 kg, Ophélie (24 ans) a signé un superbe parcours qui l’a menée en "petite finale" face à la Portugaise Oliveira (0-0), qu’elle a battue suite à la décision unanime des trois juges.

Auparavant, la Namuroise, affiliée au Simba Team Belgium cher à son père, Jeannot, et à son frère, Jonathan, avait écarté la jeune, 19 ans, Iranienne Seyedeh (5-0) et la plus jeune, 18 ans, Française Hyver (2-0) avant de s’incliner (2-8) face à la Chypriote Giamouki, n°10 mondiale et future médaillée d’argent.

Repêchée, Ophélie Mulolo a, alors, éliminé la Bulgare Stubleva (6-2) et la Monténégrine Jovanovic (2-1) pour avoir le droit de disputer la médaille de bronze, qu’elle a donc décrochée avec brio. Ophélie a ainsi remporté plus de combats à Chypre que lors de ses trois apparitions en 2023, à l’Euro, à Rabat et à Fukuoka.

"Cette première médaille devrait apporter à Ophélie la confiance dont elle manquait un peu jusqu’ici. Le fait d’avoir pu enchaîner plusieurs combats victorieux est excellent pour le moral. En tout cas, ce résultat est le fruit de son travail à l’entraînement, tant à Orléans qu’à Loverval, et de la collaboration entre son club et la Fédé. Il est de bon augure en vue du Mondial car il pourrait constituer un déclic !", explique Eddy Quaino, actuel DT francophone.

Ophélie Mulolo n’est pas la seule à avoir brillé sur les tatamis chypriotes puisque la jeune Amel Bougrine (18 ans !) s’est, elle, également offert la médaille de bronze. Et ce, dès sa… première apparition au plus haut niveau !

Exemptée du premier tour en -61 kg, Amel qui habite Neupré, mais est affiliée à Louvain a battu la Grecque Liaskou (5-1), l’Italienne Ippolito (4-1) et l’Ukrainienne Yervacheva (6-2) pour arriver en demi-finales, où elle s’est malheureusement inclinée (1-4) face à la Française Zameto, future médaillée d’argent.

Première compétition et première médaille pour Amel Bougrine (à droite).

Opposée pour le bronze à l’Italienne Deste, Amel Bougrine l’a écartée de la troisième marche du podium (2-1). Après Anouar et Nesrine, Amel est ainsi devenue, dès sa "première" internationale seniors, la fierté de la famille Bougrine. Soeur jumelle d’Amina, également karatéka, elle s’entraîne à Neupré, mais aussi à Mont-St-Martin, juste au-delà de la frontière, le club d’un certain Steven Da Costa, champion olympique en -67 kg aux Jeux de Tokyo, mais aussi champion du monde et d'Europe !

À noter également lors de ce rendez-vous à Larnaca la cinquième place de William Diantete en -75 kg. Coaché par Quentin Mahauden (notre n°2 mondial !), dont il l’habituel partenaire d’entraînement, William a écarté le Néerlandais Van Moerkerk (2-0), le Portugais Santos (3-0), l’Ukrainien Shveda (3-1) et le Français Assemat (1-0) avant de subir la loi, en demi-finales, d’un autre Ukrainien, Pitsul (0-8), futur médaillé d’or, et de s’incliner de justesse, pour le bronze, contre le Macédonien Zaborski (2-3). Dommage car le parcours de William méritait vraiment d’être récompensé…