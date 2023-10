Mondiaux de gymnastique à Anvers : l’équipe féminine belge, qui a commis “trop d’erreurs”, mal embarquée pour les Jeux olympiques de Paris

Dans l’ordre : 36,532 points à la poutre, 37,833 points au sol, 39,132 points au saut et 38,165 points aux barres asymétriques.

Hélas ! Ce total se révélera très probablement insuffisant pour prétendre à une qualification olympique accessible via le top 12 mondial. La Belgique, 8e après son passage, occupait la 9e place après les cinq premières subdivisions, douze pays (et non des moindres) devant encore passer jusqu’à ce soir.

La tristesse était perceptible dans le camp belge.

La journée avait plutôt mal commencé pour nos représentantes. Dans un Sportpaleis occupé notamment par des centaines d’écoliers donnant de la voix, les Belges ont connu une entrée en matière plus que délicate, seule la jeune Erika Pinxten, première à entrer en lice, échappant à la catastrophe.

Enghels, Dandois et Verkest ont en effet toutes chuté à une reprise au moins (deux pour la première citée), un scénario qui ne leur a pas permis de prendre confiance.

Au sol, les prestations de ce même quatuor ont permis à l'équipe de limiter la casse mais pas encore de quitter la 10e place provisoire que nos gymnastes allaient cependant abandonner après de très bons sauts où Maëllyse Brassart a réussi la meilleure note individuelle.

Provisoirement neuvièmes, les Belges allaient encore regagner une place après les barres asymétriques où Pinxten et Brassart ont connu une chute, la seconde retombant sur les fesses lors de sa sortie. Une grosse déception personnelle pour la Bruxelloise mais ce n’est pas cela qui a coûté la qualification olympique à la Belgique ce lundi.

”Il y a eu trop d’erreurs, trop de chutes pour prétendre à ce fameux top 12, ou même au top 15 qui ouvre des possibilités de qualifications pour les Jeux, estime la coach Marjorie Heuls. Paradoxalement, les filles s’en sont mieux sorties au sol et au saut, qui sont des agrès où nous sommes moins performantes. Mais il fallait que ce soit parfait et cela ne l’a pas été. Tout se joue sur des détails. On fera l’analyse plus tard mais, même s’il y avait moyen de faire mieux, je pense que ce résultat est aussi logique sur base de ce que l’on montre à l’entraînement. Il y a aussi du positif à tirer de ces Mondiaux, qui doivent être vus comme un tremplin pour l’avenir. Erika et Margaux ont, par exemple, montré qu’on pourrait compter sur elles pour le futur.”

Mais le futur s’écrira donc sans la possibilité pour l’équipe féminine belge, huitième aux JO de Tokyo, de se produire aux Jeux olympiques de Paris 2024. Une déception difficile à avaler.

”Dès la préparation, avec les blessures, on sentait que ce serait difficile mais il fallait continuer à y croire, à faire notre possible et à tout donner, commente Maëllyse Brassart. C’était un privilège de disputer ces Mondiaux à domicile et on retiendra que c’était une belle expérience. Mais la déception, à titre personnel et collectif, est énorme. Il va falloir digérer tout cela et voir ce qu’il en est pour notre futur à toutes.”

Ce résultat aura également des répercussions sur les chances de voir Nina Derwael, convalescente après sa récente opération de l’épaule, aux Jeux olympiques de Paris. Si une place hors du top 15 se confirme, il faudra à la championne olympique de Tokyo passer par le concours général des prochains championnats d’Europe pour se qualifier.