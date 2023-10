Mais pourquoi le Mondial de rugby dure si longtemps ?

Commencée le 8 septembre, la Coupe du monde de rugby se terminera le 28 octobre prochain. Plus d’un mois et demi de compétition, c’est énorme. A fortiori pour une compétition qui réunit vingt équipes, contre 32 pour le Mondial de football qui a duré bien moins longtemps. L‘explication est simple : le rugby est, de loin, le sport collectif le plus exigeant physiquement. Comme dans le décathlon, l’athlète doit courir, lancer, sauter et sprinter. Mais, en prime, en fonction du poste qu’il occupe, il doit aussi assumer des contacts physiques très durs, comme le plaquage ou la mêlée. Les muscles et les articulations sont sollicités en permanence. Bref, à la fin d’un match intense de 80 minutes de jeu effectif, le joueur est littéralement épuisé, à la limite de la rupture.