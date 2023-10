Mondiaux de gymnastique à Anvers : Simone Biles et les USA gardent leur titre mondial par équipes

Cette performance porte le record de l’équipe des USA à 7 titres consécutifs, une série entamée en 2011, les Américaines comptant désormais un titre de plus désormais que l’équipe… masculine de la Chine (entre 2003 et 2014).

Au lendemain d’une soirée un peu tristounette au niveau ambiance, lors de laquelle l’équipe masculine du Japon a renoué avec l’or, le public avait à nouveau répondu présent en nombre au Sportpaleis. La présence du diamant Simone Biles n’y était évidemment pas étrangère ! Et malgré tous les regards tournés vers elle, la puce d’1,42m a répondu aux attentes.

La soirée avait pourtant commencé dans la difficulté pour les tenantes du titre, qui ont perdu Joscelyn Roberson sur blessure à l’échauffement du saut. La remplaçante Leanne Wong a toutefois rapidement rassuré tout le monde avant que Simone Biles n’assure avec un magnifique Chen (14,800 pts). À l’issue de cette première rotation, les États-Unis viraient en 2e position, à 0,666 point de la Chine et devant le Brésil, deux pays qui venaient de se produire aux barres, leur meilleur agrès.

Simone Biles à l'oeuvre sur la poutre. ©AFP or licensors

Et dès l’engin suivant, les barres, Simone Biles et ses équipières prirent un net avantage (86,231 pts contre 84,764 à la Chine) grâce notamment à Shilese Jones (14,633 pts), la plus agile, tandis que la quadruple championne olympique récoltait 14,466 points, un peu mieux qu’en qualifications.

À la poutre, Wong a alors chuté mais le petit doute lié à ce faux-pas a rapidement été chassé par les performances de Jones (13,600) puis, surtout, de Biles (14,300), les USA restant en tête devant la Chine. La France, emmenée par une Mélanie de Jesus dos Santos des grands soirs mais talonnée par le Brésil d’une Rebeca Andrade en feu, s’accrochait quant à elle à la 3e place depuis son passage au saut.

Il ne restait plus aux Américaines qu’à conclure ce travail d’équipe au sol, ce qu’elles firent avec élégance et maîtrise, Biles se révélant une classe à part (15,166 pts !).

Ovationnée, Simone Biles totalise à présent 26 médailles mondiales, dont 20 en or, et elle égale le record absolu du Biélorusse Vitaly Scherbo avec 33 médailles olympiques et mondiales. Et la compétition est loin d’être finie !