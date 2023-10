L’Everois a tout remporté avec les Lions (JO, Mondial et Euro) ainsi qu’avec ses clubs (Division Honneur, Hoofdklasse, Bundesliga et EHL avec le Watducks et Oranje-Zwart). Derrière ce palmarès exceptionnel se cache un gamin du White Star qui a cru en sa bonne étoile. Pourtant, elle était fort pâle jusqu’à ses 22 ans. Le jeune Vincent a pris des coups dans tous les sens. Il a subi les railleries. Face aux attaques tantôt sur son physique tantôt sur son talent, il répondait toujours de la même manière, en redoublant la charge de travail. “Dans la Wall Academy, je vois beaucoup de jeunes qui pleurent car ils ne sont pas repris dans la sélection. Moi, je n’ai jamais été sélectionné en U18. J’étais le deuxième keeper en U21 et le quatrième chez les Lions, raconte celui qui avait fait un break de 18 mois (2009-2010) avant le premier jour de sa… deuxième vie. Je veux aider ces jeunes en leur montrant que, malgré mes premières années compliquées, je suis devenu le meilleur gardien du monde à trois reprises.”

Pourtant, en 2009, il aurait pu tout plaquer. Transféré à Louvain, il se fait piéger car le gardien titulaire (Laurent Dierickx) est resté au final. Vanasch s’est contenté d’un poste de numéro deux. “Au même moment, ma belle-mère est décédée. Je m’entraînais pour les Red Lions, mais je n’étais pas repris. Adam Commens ne croyait pas en moi. Comme je m’entraînais deux fois plus pour réussir, mes études en pâtissaient. Rien n’allait à ce moment.”

Il a choisi de repartir d’une page blanche au Watducks en 2010. En moins de 18 mois, il était un des meilleurs gardiens de Division Honneur. Il dépassait Manu Leroy pour défendre les cages durant les JO de Londres. La roue venait de tourner. “Je ne dirai jamais que j’ai réussi grâce à Louvain ou Adam Commens. J’ai eu un déclic. Ce passage a été un révélateur pour moi. J’ai été affaibli par les éléments de la vie, mais ma famille et mes amis m’ont aidé à rester debout.”

De 2012 à 2023, il résume le deuxième chapitre de sa vie par “le besoin de sortir de ma zone de confort.” Il a joué tour à tour en Belgique, puis aux Pays-Bas, puis à nouveau en Belgique puis en Allemagne avant de revenir en Belgique. “Quand je monte sur le terrain, je joue à chaque fois ma vie. Tout n’est pas facile. J’ai dû me battre pour rester le numéro un chez les Red Lions depuis 11 ans. J’ai subi des critiques. Arriver au sommet et y rester n’est pas simple.”

Au fil des pages, il raconte ses joies, ses doutes et ses peines. Si les gens se souviennent des grandes médailles aux Jeux de Rio et de Tokyo, ils oublient les années de crise en 2014 et 2015. “C’est clair que j’ai vécu beaucoup d’émotions avec mes maillots de hockey. Quand j’arrête le dernier shoot out en finale des Jeux de Tokyo, je ne pouvais pas être plus heureux. Quand je vois sur le balcon de la Grand-Place qu’il y a plus de 6 000 personnes, j’ai des frissons. Les gens nous montraient qu’ils avaient compris le phénomène des Red Lions. Normalement le balcon est réservé à des Merckx, Henin, aux Diables, mais pas à une équipe de hockeyeurs.”

La vitrine de ses trophées et de ses médailles ne met pas en valeur les qualités humaines de ce grand monsieur de Bruxelles. Vincent Vanasch, c’est aussi l’histoire d’un chic type simple, naturel et accessible. Dans “The Wall”, il s’épanche avec pudeur sur sa vie privée en mettant en scène un de ses enfants qui souffre d’une maladie. “Je voulais en parler. Là aussi, j’avais besoin d’écrire pour que le cerveau n’efface pas avec le temps. Avec mon épouse, nous avons vécu des scènes choquantes. En le confiant, je voulais montrer que je suis comme tout le monde. J’ai aussi mon lot de bonheur et de passages plus délicats.”

Malgré un livre et des centaines d’interviews, Vincent Vanasch, qui a joué comme centre avant et comme gardien chez les Reds, a trouvé une anecdote qu’il n’avait encore jamais racontée. “Un jour de 2015, j’avais un rendez-vous avec Shane McLeod qui était mon coach au Watducks. À ce moment, la situation était compliquée chez les Red Lions. Je lui ai dit que s’il venait coacher notre équipe nationale, je suis certain que nous gagnerions tous les grands titres.” En octobre, le Néo-Zélandais remplaçait Jeroen Delmee. On connaît la suite.

Et Vinchou de conclure : “Même mon épouse ne sait pas le nombre d’heures que je passais à m’entraîner seul. Je lui disais que j’avais entraînement, mais en réalité, j’arrivais plus tôt que les autres pour travailler.”