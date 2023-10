"Je n’ai plus 16 ans, tout est différent aujourd’hui" : la gymnaste américaine Simone Biles met en perspective le 20e titre mondial de sa carrière

”Cette équipe a montré du courage et de la combativité, je suis très fière d’elle”, soulignait la quadruple championne olympique, dont le temps de parole était compté. “Nous sommes passées par beaucoup d’émotions mais, au bout du compte, c’est un nouveau titre qui vient nous récompenser. C’est fou ! Pour certaines, c’était le premier championnat du monde et je suis heureuse de partager cela avec elles.”

Souriante, Simone Biles a été la grande vedette de la soirée de mercredi.

Pour Simone Biles, qui a disputé ses premiers Mondiaux en 2013 à… Anvers, la sensation est connue. Même si, dit la Texane, elle n’est jamais tout à fait la même.

guillement Je suis toujours un peu surprise d’être encore là à cet âge.

”Chaque médaille d’or est différente mais c’est toujours aussi bon”, ajoutait la gymnaste féminine la plus médaillée de l’histoire avec 33 distinctions.

Pourquoi différente ? “Parce que je n’ai plus 16 ans ! lançait-elle. Aujourd’hui, j’en ai 26, tout est différent. Je réfléchis davantage à ma gymnastique, je suis moins insouciante. Je suis toujours un peu surprise d’être encore là à cet âge. Parce que rester au top, continuer à se dépasser jour après jour, est plus difficile aujourd’hui : mon corps commence à fatiguer. Parfois on me dit : ‘c’était magnifique’, alors qu’en réalité je suis au bout de ma vie. (sourire) Je suis fière du travail que je suis encore capable d’abattre. Et en même temps excitée de voir ce que la suite de ces Mondiaux me réserve.”

La plus grande gymnaste de l'histoire sans ses oeuvres.

Simone Biles, qui a établi le meilleur score individuel de toutes les gymnastes lors de l’épreuve par équipes avec 58,732 points, disputera encore la finale du concours général ce vendredi, une épreuve à l’issue de laquelle elle pourrait améliorer le record de 33 médailles olympiques et mondiales qu’elle co-détient depuis mercredi avec Vitaly Scherbo.

Ensuite, elle prendra part, samedi et dimanche, aux quatre finales par agrès pour lesquelles elle s’est qualifiée.