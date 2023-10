Le CIO lance Let's Move Street Challenge : Une compétition digitale de BMX, Breaking et Skateboard

Les contributions pour cette compétition novatrice peuvent être envoyées du 23 septembre (0h00 UTC+2) au 21 octobre (0h00 UTC+2) sur Olympics.com, où les détails complets sont disponibles. Pour participer, les enthousiastes de ces sports doivent soumettre une vidéo de 30 secondes sur la plateforme dédiée. Un jury composé d'experts et de personnalités influentes dans ces trois disciplines évaluera les soumissions, tandis que les amateurs auront également leur mot à dire en votant pour leurs vidéos préférées. Les premiers champions du Let's Move Street Challenge seront dévoilés lors d'un événement en direct le 5 novembre, célébrant les sports urbains, leurs communautés, leur culture, ainsi que les athlètes et les participants du Challenge.

Le Let's Move Street Challenge suscite déjà un grand enthousiasme parmi les athlètes et les amateurs de ces sports. Charlotte Worthington, médaillée d'or olympique en BMX Freestyle Park, partage son enthousiasme pour cette compétition : « Chaque participant va pouvoir faire une interprétation personnelle sans que cela n'implique forcément de réaliser les figures les plus difficiles. J’ai hâte de voir toute la variété des participants, en termes d’âge comme de niveau, qui va participer au challenge, faire preuve de toute leur créativité en y mettant à chaque fois un peu d’eux-mêmes. De quoi former une belle source d’inspiration pour beaucoup de personnes, et moi la première ! »

Le Let's Move Street Challenge a pour objectif d'inspirer et d'encourager les jeunes à découvrir le plaisir du sport et à adopter un mode de vie plus actif grâce à la pratique des sports urbains. Cette compétition s'inscrit dans le prolongement de l'initiative Let's Move du CIO, lancée à l'occasion de la Journée olympique 2023. Cette initiative répond au constat alarmant de l'Organisation mondiale de la Santé, selon lequel un adulte sur quatre et plus de 80 % des jeunes ne parviennent pas à atteindre les niveaux d'activité physique recommandés pour une santé optimale.

Let's Move Street Challenge offre ainsi une occasion unique de promouvoir la pratique des sports urbains, de célébrer la créativité et le talent des jeunes, tout en contribuant à l'adoption d'un mode de vie actif et sain. Grâce à cette compétition passionnante, le CIO renforce son engagement envers la promotion du sport et de la santé à travers le monde. Les inscriptions sont ouvertes, et nous sommes impatients de découvrir les performances spectaculaires et créatives que cette compétition digitale unique réserve au monde.

