Un show de football freestyle à Bruxelles avec le Red Bull Street Style Global Championship

C'est en grande pompe que Loïs Openda, attaquant du RB Leipzig et membre de l'équipe nationale belge, a dévoilé l'excitant Red Bull Street Style Global Championship au monde entier, aux côtés de Séan Garnier, le tout premier champion de cette compétition et une véritable icône de la discipline. Les deux athlètes partagent une passion commune pour le freestyle football et sont ravis de voir cet événement de renommée mondiale se dérouler en Belgique.