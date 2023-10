Mondiaux de gymnastique à Anvers : Simone Biles triomphe pour la 6e fois dans le concours général et s’empare d’un record absolu avec 34 médailles

La gymnaste de 26 ans a totalisé 58,399 points (15,100 au saut, 14,333 aux barres asymétriques, 14,433 à la poutre et 14,533 au sol) pour devancer la Brésilienne Rebeca Andrade (56,766 pts) et une autre Américaine, Shilese Jones (56,332 pts)

Grâce à cette performance, la quadruple championne olympique égale le record du Japonais Kohei Uchimura, titré de 2009 à 2015. Surtout, en remportant sa 21e médaille d’or dans des Mondiaux (à laquelle il faut ajouter 3 médailles d’argent et 3 médailles de bronze), Biles s’est offert le privilège de détenir seule, désormais, le record absolu pour un gymnaste, homme ou femme, de médailles olympiques et mondiales cumulées.

À lire aussi

Avec un total de 34 médailles (27 mondiales et 7 olympiques), dont 25 en or, amassées durant sa carrière, elle dépasse en effet Vitaly Scherbo, le sextuple champion des JO de Barcelone 1992, qu’elle avait rejoint mercredi après la victoire des Etats-Unis dans le concours par équipes.

Les gymnastes les plus médaillés ©IPM Graphics

Son succès de vendredi, Simone Biles l’a construit tout d’abord grâce à un excellent Cheng réalisé dès le premier agrès, à l’issue duquel elle occupait la 2e place provisoire derrière l’Algérienne Kaylia Nemour, excellente aux barres (15,200). Une nouvelle fois solide aux barres, même si sa prestation était légèrement aux deux précédentes cette semaine, la Texane, se portant en tête du classement, a connu une petite hésitation à la poutre avant d’effectuer un programme très propre.

L'émotion de la championne sur le podium. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La Brésilienne Rebeca Andrade, la championne sortante qui la talonnait après deux rotations, connaissait, elle, quelques déséquilibres (13,500). Elle devait lâcher du lest et céder la 2e place à l’élégante Shilese Jones, près d’un point de sa compatriote.

Simone Biles a remporté sa deuxième médaille d'or de la compétition. ©AFP or licensors

Tout allait donc se jouer au sol où la reine Biles, dernière à passer, dominait globalement ses nerfs - hormis un faux pas qui l'a déséquilibrée - et montrait pourquoi, même après deux ans d’absence, elle demeure une championne d’exception.

Émue aux larmes sur le podium, déjà considérée comme la G.O.A.T., selon un acronyme largement répandu, soit plus grande gymnaste de l’histoire, Simone Biles l’est donc aujourd’hui dans les chiffres également, de manière indiscutable.

Et il lui reste encore quatre finales individuelles (le saut et les barres asymétriques samedi, la poutre et le sol dimanche) pour renforcer son statut avec de nouvelles médailles. Le compteur de Simone Biles n’a pas fini de tourner !