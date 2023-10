Les larmes de Simone Biles aux Mondiaux de gymnastique à Anvers : “Vous n’allez pas me croire mais j’avais une poussière dans l’œil !”

Médaille d’or autour du cou, elle a laissé échapper quelques larmes mais ce n’est pas tant l’émotion de retrouver la plus haute marche du podium, après deux ans passés loin des praticables pour soigner sa santé mentale, qui a pris le dessus à ce moment précis.

Shilese Jones tente de venir en aide à Simone Biles. ©AFP or licensors

”Vous n’allez pas me croire, mais j’avais quelque chose dans l’œil depuis au moins quatre heures et, chaque fois que je levais les yeux, j’avais une gêne”, explique-t-elle dans la zone mixte où elle a rencontré rapidement les représentants des médias.

”Mais au-delà de ça, oui j’étais un peu émue parce que je suis montée sur ce même podium pour la première fois il y a dix ans, ajoute-t-elle. Cela signifie énormément de choses pour moi d’être de retour ici à Anvers, vu la manière dont j’ai dû me battre pour revenir à la compétition, en étant confiante et forte.”

Dans les bras de sa coach, Cécile Landi. ©AFP or licensors

Simone Biles a remporté son 21e titre mondial, série en cours, et elle avoue être “un peu choquée” d’être de retour aussi vite.

À lire aussi

Tout en soulignant l’apport de ses coaches français, Cécile et Laurent Landi, ainsi que celui de ses partenaires d’entraînement qui veillent à créer une atmosphère positive autour d’elle.

Le traumatisme de Tokyo

La grande championne d’1,42m, qui s’amuse d’avoir trébuché au sol (“cela ne me surprend pas, je suis comme ça en dehors aussi ! Et j’avais les jambes de plus en plus lourdes”), avoue cependant avoir été “moins nerveuse” pour cette finale individuelle que pour la finale par équipes “parce que c’est là que tout a commencé à Tokyo, j’en suis restée un peu traumatisée”.

La championne américaine continue à écrire l'histoire de son sport. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Biles ne cache pas qu’elle s’appuie sur quelques séances de thérapie mentale afin d’évacuer la pression et de garder sa concentration sur ce qu’elle peut maîtriser.

guillement Je fais des exercices de respiration, de visualisation, ce genre de choses.

”J’ai des citations mon téléphone, je fais des exercices de respiration, de visualisation, ce genre de choses”, explique-t-elle.

Simone Biles est de retour au sommet après deux ans d'absence.

C’est pendant ces sessions que “les émotions remontent”, dit-elle, en pensant à ce qu’elle est en train de réaliser pour elle et pour son sport. “Mais je n’aurai le recul nécessaire pour penser à tout cela que lorsque je prendrai ma retraite.”

En attendant, la native de Colombus, dans l’Ohio, se félicite de ce premier podium mondial 100 % noir. “C’est incroyable. Black girl magic ! lance-t-elle. J’espère que cela montre aux jeunes filles que tout est possible si tu le décides.”