Triathlon : Arnaud Mengal signe l'exploit en Coupe du monde !

Victime d’une chute à vélo, Marten Van Riel a, lui, malheureusement dû se contenter de la 17e place, en 54.29.

Sortis de l’eau ensemble (Van Riel en 9.08 et Mengal en 9.13) à une douzaine de secondes de la tête, nos deux compatriotes ont assez facilement recollé aux leaders à vélo, formant un peloton de vingt-deux triathlètes. Très actif au sein des premiers rangs de ce groupe, Marten a malencontreusement chuté avec deux autres concurrents à la sortie d’un virage dans la dernière des cinq boucles.

Deuxième du test-event olympique en août, à Paris, Vilaça a pris les devants en course à pied. Derrière lui, Arnaud Mengal a, lui, rattrapé pas moins de… quinze adversaires pour monter sur la deuxième marche du podium, en 53.43, deux secondes seulement devant l’Allemand Simon Henseleit.

Arnaud Mengal a savouré son premier podium international.

Après être (déjà) monté sur la troisième marche avec les Belgian Hammers lors du relais mixte à Paris, Arnaud s’est ainsi offert, à 25 ans, sa première médaille individuelle sur la scène internationale.

"J'ai donc attendu la dernière course de la saison pour signer mon meilleur résultat !", sourit Arnaud. "Mais, franchement, cette médaille d'argent me procure beaucoup de plaisir. Dès le départ, je me suis senti très bien. Quand j'ai vu que je sortais de l'eau avec Marten (Van Riel), je me suis dit que c'était peut-être mon jour. Ensemble, nous avons bien roulé. Ensuite, lors de la course à pied, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et me voilà sur le podium…"

Plus tôt dans la journée, Jolien Vermeylen s’est classée quatrième de l’épreuve féminine, remportée par l’Allemande Nina Heim. En tête jusque dans la dernière boucle à pied, la Flandrienne a été dépassée par un trio dans les deux derniers kilomètres, la victoire revenant donc à Nina Eim, en 59.26, devant sa compatriote Marlene Gomez-Göggel (59.31) et la Suissesse Cathia Shär (59.35).

Seule Belge engagée, Jolien est sortie en tête des deux transitions ! D’abord, après la natation qu’elle a terminée deuxième, s’associant à vélo avec la Française Mathilde Gautier et la Britannique Olivia Matias. Puis, après le vélo, où Jolien n’a pu suivre, à pied, le rythme de Eim, Gomez-Göggel et Shär.