”Je suis fière du travail que j’ai accompli” : Simone Biles, sur la route des Jeux de Paris, sort grandie des Mondiaux de gymnastique à Anvers

Jugez plutôt : 6 finales sur 6 possibles, 5 médailles (4 en or et 1 en argent) et un nouvel élément, au saut, bientôt inscrit sous le nom de Biles 2 dans l’histoire de la gymnastique artistique.

Simone Biles est montée sur cinq podiums à Anvers. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Épatante à chacune de ses sorties, Biles a connu une semaine presque parfaite en Belgique où elle a alimenté son compteur au point de détenir seule, aujourd’hui, le record absolu (hommes et femmes confondus) de médailles olympiques et mondiales cumulées avec un total de 37 !

La quadruple championne olympique présente un bilan inédit de 30 médailles, dont 23 titres, sur 33 finales mondiales disputées durant sa carrière (elle n’est pas montée sur le podium aux barres en 2013, 2019 et 2023).

guillement Je ne vais pas retenir un moment mais l’expérience globale...

”Pour être honnête, je n’étais pas venue ici pour compter mes médailles ou pour en regarder la couleur”, explique Biles, qui a décroché un 4e titre mondial à la poutre ce dimanche avant d’être sacrée au sol. “Je voulais être en compétition, représenter Team USA, m’amuser, exécuter mes routines, retrouver la confiance et la joie de la gymnastique, ressentir un peu la pression aussi. Je ne vais pas retenir un moment en particulier mais l’expérience globale de ces championnats. On va en tirer les leçons et continuer à avancer. Je suis en tout cas très fière du travail que j’ai accompli et je vais continuer à travailler en vue des prochains rendez-vous.”

Chacun pense bien entendu aux Jeux olympiques de Paris 2024 où Simone Biles pourrait avoir l’occasion de soigner un peu plus des statistiques déjà ahurissantes. L’intéressée tempère : “Je ne peux pas encore en parler. Il y a d’abord d’autres compétitions. Je vais retourner à l’entraînement, puis nous verrons.”

L'Américaine en action lors de la finale individuelle au sol. ©AFP or licensors

Cécile Landi, la coach française de Simone Biles, contente d’avoir vu son élève “prendre confiance de jour en jour” à Anvers, se montre, elle, plus directe.

”Elle ne veut pas en parler, elle ne veut pas se mettre la pression, je comprends totalement, mais je sais que pour nous (Ndlr : son mari Laurent et elle), en tant qu’entraîneurs, forcément l’objectif et on va la préparer pour cela si elle en a envie.”

guillement La manière dont je laisse la pression m’affecter est différente.

La question de la santé mentale reste toujours au centre des préoccupations. Quand on demande à Simone Biles si elle gère la pression différemment aujourd’hui, elle répond : “Je ne pense pas que mon approche a nécessairement changé. C’est plutôt la manière dont je laisse la pression m’affecter qui est différente. Disons que je prends plus de distance.”

Cécile Landi est plus proche que jamais de Simone Biles. ©AFP or licensors

”Simone rencontre toujours des difficultés, elle n’est pas parfaite, ajoute Cécile Landi. Je ne veux pas que les gens pensent que c’est facile. C’est loin de l’être. Mais elle a compris que c’était OK d’avoir des mauvais jours. Et même si elle a commis des erreurs pendant cette semaine, elle était fière d’elle malgré tout. J’ai vu son sourire, le plaisir qu’elle a pris. C’est une athlète qui s’améliore encore. Elle est comme le bon vin…”