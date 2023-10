Le Belge Julien Deneyer signe l’exploit en battant le record de l’Enduroman, un triathlon entre Londres et Paris

Avec des chronos intermédiaires de 16h53 à pied, de 13h43 à la nage et de 13h31 à vélo, Julien a gagné du temps lors des deux transitions, très courtes (3h22 et 1h57 !), pour signer ce véritable exploit.

Jamais deux sans trois ! Après un premier échec en octobre 2018, Julien Deneyer était revenu sur l’Enduroman en août 2019 pour y établir le record de l’épreuve en 52h30. Mais, cinq jours plus tard, ce chrono était battu par l’Indien Maybank Vaid en 50h24, une perf améliorée en 2020 par le Français Lionel Jourdan en 49h24.

C’est donc avec ce chrono en tête que le Namurois de 39 ans s’est présenté au départ de ce défi mythique qu’est l’Enduroman avec ses 140 km à pied entre Londres et Douvres, sa traversée de la Manche (au minimum 33 km) et ses 290 km à vélo entre Calais et Paris.

Julien Deneyer est arrivé à bon port ce 10 octobre 2023.

Également appelée “Arch2Arc”, l’Enduroman est une épreuve qui relie Marble Arch, à Londres, à l’Arc de Triomphe, à Paris, et ils étaient 55, dont trois cette année, à avoir réussi leur pari. Parmi eux, un autre Belge, Arnaud de Meester, le 4 octobre 2022, en 71h55.

L’interview de Julien Deneyer

Un an plus tard, Julien Deneyer entre dans l’histoire de ce “triathlon de l’extrême”, créé en 2000 par le Britannique Edgar Ette qui, après avoir lui-même essuyé deux échecs, fut le premier à le terminer en 2001, avant de devenir directeur de l’épreuve.