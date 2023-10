L’ombre de Peng Shuai sur les montées au filet de la Chine

Un peu comme si les JO de 2008 à Pékin avaient donné le signal d’un vrai “citius, altius, fortius”. Tournois de tennis et de golf, meetings d’athlétisme, Grand Prix de F1 : rien n’était trop beau, ou trop cher, pour faire de la Chine “the place to be”. Aujourd’hui, après quatre ans d’isolement, c’est l’heure d’un timide come-back. Le Masters 1 000 de tennis qui se dispute cette semaine à Shanghai en est un bel exemple. À une nuance près.

Côté court et côté cour, on est toujours sans nouvelle précise de l’ex-joueuse Peng Shuai, confinée politiquement après avoir dévoilé, voici deux ans, une relation plus ou moins consentie avec un ancien vice-Premier ministre. Les instances du tennis s’étaient alors révoltées et avaient rayé de la carte les tournois “made in China”. Le court-circuit est terminé. Business oblige. Et tant pis si la situation personnelle de Peng Shuai est toujours aussi nébuleuse…