Les organisateurs de l’Openlakes ont en effet annoncé que le populaire événement de triathlon organisé chaque année au mois de septembre aux Lacs de l’Eau d’Heure n’hébergerait pas cette distance mythique, celle de l’Ironmann (soit 3,8 km de natation ; 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied), cette année. Et il n’y a actuellement pas d’autres événements proposant cette distance en Belgique

Une alternance entre Lacs de l’Eau d’Heure et Champagne

L’Openlakes, anciennement Ironlakes, retrouvera une épreuve “full distance” dès 2025. En 2024, c’est la version française, l’Openlakes Champagne, qui accueillera la distance full, le 22 juin prochain.

”Une alternance entre Champagne et Belgique pour le full distance est prévue pour les prochaines années”, a ajouté Florian Badoux, pour l’organisation.

Du half (1,9 k de natation, 92 km à vélo et 21 km de course à pied) au promo en passant par la distance olympique, l’Openlakes Belgium 2024 (21 et 22 septembre) proposera encore un large programme et devrait à nouveau drainer plusieurs milliers de participants pour confirmer son statut d’événement triathlon le plus populaire du pays.