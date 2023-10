Un parcours le plus plat possible et une météo propice, les deux indispensables pour battre son record en course à pied

Kiptum s’est même offert même le luxe de retrancher non pas deux ou trois petites secondes au précédent record détenu par Eliud Kipchoge, mais bien 34 ! Et avec quelle fraîcheur !

Dans la dernière ligne droite, le jeune homme (23 ans) affichait un large sourire et envoyait des baisers à la foule. Sa force, sa jeunesse, son talent et son extrême rigueur dans la vie et à l’entraînement (il avale entre 250 et 300 kilomètres chaque semaine) sont pour beaucoup dans ce record. Mais pas seulement ! D’autres critères entrent en ligne de compte pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Notamment le choix de la course.

À la recherche du parcours le plus plat possible

Depuis les années 50, les records du monde de cette distance mythique ont été établis sur un très petit nombre de courses en comparaison de l’offre disponible. Alors que des centaines de marathons sont organisés chaque année à travers le monde, les meilleurs temps sont quasiment toujours réalisés aux mêmes endroits.

Sur le podium, on retrouve :

le marathon de Berlin, avec 13 records du monde (neuf records chez les hommes, quatre chez les femmes) ; le marathon de Londres, avec 10 records (sept masculins, trois féminins) ; le marathon de Chicago, avec six records (trois masculins et trois féminins).

Qu’ont en commun ces événements ? Une belle prime à la clé, évidemment. Comptez 50.000$ à Berlin, 55.000$ à Londres et 100.000$ à Chicago. Auxquels s’ajoute un petit bonus en cas de record de l’épreuve ou de record du monde : entre 50.000 et 100.000$. Pas mal ! Bien sûr, il s’agit d’un argument de poids pour attirer les meilleurs coureurs du monde. Mais ce n’est pas tout !

Pour établir un nouveau temps de référence, le parcours importe énormément. Et en premier chef, son dénivelé : à Berlin, le parcours se révèle d’une incroyable platitude. Non pas qu’il soit inintéressant, les coureurs adorent serpenter au milieu de cette ville à la riche architecture. Mais des côtes, il n’y en a point ! On parle de 6 mètres de dénivelé à peine, autrement dit presque rien.

Et à Chicago, là où Kelvin Kiptum vient d’établir le nouveau record du monde, c’est encore mieux puisque la course offre un seul et tout petit mètre de dénivelé !

Une météo propice

Autre élément important à prendre en compte : la météo. Température, vent, taux d’humidité dans l’air. On pense rarement à ce dernier critère et pourtant, lorsque l’air est humide, la chaleur devient vite insupportable.

En 2007, les organisateurs du marathon de Chicago ont dû interrompre la course. Il ne faisait “que” 25°C. Mais l’hygrométrie était de 86 %. Les coureurs tombaient comme des mouches ! Dimanche dernier, Kelvin Kiptum a quant à lui pu profiter de conditions de rêve : entre 7 et 10°C, une humidité relative de l’air de 66 %, un temps couvert et un vent faible. Idéal !

