Boxe : Femke Hermans signe un nouvel exploit au Canada et ajoute le titre IBF à sa ceinture IBO

Le combat a été âprement disputé, mais contrôlé dès les premiers rounds par la tenante du titre, plus précise, et frappant davantage que sa rivale.

“C’était comme la première fois. Elle n’a pas changé de tactique, mais a amélioré sa mobilité. Il y a eu un magnifique travail de la part de son entraîneur (Samuel Décarie) de ce point de vue”, a commenté la Belge.

La victore de la Belge ne souffre aucune discussion.

Hermans s’est en effet imposée pour la deuxième fois contre la Canadienne, qu’elle avait déjà dominée (96-94, 97-93, 97-91) pour s’emparer de la ceinture IBO, le 16 décembre 2022 à Shawinigan, au Canada.

Prête pour Harper

Elle avait ensuite défendu ce titre le 17 juin à Roosdaal, où la Suédoise Maria Lindberg était restée dans son coin à l’appel du deuxième des dix rounds de 2 minutes. Le palmarès de Femke Hermans, 33 ans, comprend désormais 17 victoires, dont 7 avant la limite, pour 4 défaites.

Le titre IBF était vacant depuis que la Britannique Natasha Jonas est descendue en welters, et a renoncé à ses trois ceintures (IBF, WBO et WBC). Femke Hermans, qui rêvait de l’affronter, pourrait dès lors défier sa compatriote Terri Harper, tenante du titre WBA. “Je suis prête, mais j’espère que ma prochaine adversaire détiendra une ceinture”, a-t-elle dit.

La joie de Femke Hermans à l'annonce du verdict.

Mary Spencer, 38 ans, a remporté 7 victoires, dont 5 par K.-O., et subi ses 2 défaites contre la Belge. “Je me sens abattue, mais en même temps reconnaissante pour les occasions qui m’ont été offertes, a-t-elle avoué. Ce que j’ai appris n’est pas perdu malgré ma défaite."

"J’ai senti que le combat basculait à partir du 4e et 5e round”, a encore déclaré la championne lors du point presse. “J’ai commencé à augmenter le rythme et à travailler plus. Je la touchais plus souvent avec des coups lourds. Chaque fois, elle devait reculer. Je sentais que ça devenait très avantageux pour moi.”