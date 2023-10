Et maintenant le vrai Mondial de rugby peut commencer !

Après plus d’un mois de compétition, voilà la Coupe du monde de rugby qui entre, enfin, dans sa phase décisive. Objectivement, il ne fallait pas avoir fait un master avec spécialisation en ovalie pour deviner les noms des huit sélections qui disputeront, ce week-end, les quarts de finale. Là où, en football, un certain équilibre des forces s’est installé, au fil des ans, entre les petites et les grandes nations, la différence est encore abyssale en rugby avec des scores défiant la raison : 82-8 pour l’Irlande face à la Roumanie, 71-3 pour la Nouvelle-Zélande contre la Namibie, 76-0 pour l’Afrique du Sud face à la Roumanie, 71-0 pour l’Angleterre contre le Chili ! Et la liste n’est pas exhaustive.