Claire Michel : “Je vis enfin une saison sans blessure ou accident !”

Claire, comment expliquez-vous ce regain de forme ?

”Je ne pense pas que ce soit une question de forme mais de circonstances. Ma forme est sensiblement la même. En revanche, je me suis améliorée sur certains points, souvent des détails qui, en triathlon, sont très importants. J’ai gagné quelques secondes en natation, je n’ai pas glissé et chuté quand je suis montée sur mon vélo comme à Paris. Le résultat ne raconte pas toujours l’histoire d’une course. Ainsi, lors du test-event, j’ai mal nagé, je me suis retrouvée seule à vélo et, sur ce parcours, ça ne pardonne pas. Les circonstances m’ont été vraiment défavorables et le classement fut très décevant pour moi. Ces détails qui changent tout, j’ai donc pu les régler à Pontevedra.”

Après Pontevedra, Claire Michel a confirmé sa bonne forme à Tanger.

Vous voilà relancée pour Paris 2024 ! Racontez-nous…

”Pour être claire, sans jeu de mots, la qualification du relais mixte octroie deux places en individuel tant chez les hommes que chez les femmes. Ce qui est le cas de la Belgique. Ensuite, vient le ranking olympique, où il faut figurer dans le top 30 pour décrocher une troisième place. Actuellement, nous sommes 6e (Jelle Geens), 34e (Marten Van Riel) et 59e (Arnaud Mengal), côté masculin, et 23e (Jolien Vermeylen), 36e (Claire Michel) et 47e (Valérie Barthelemy), côté féminin. Il est donc très probable que nous ne disposions que de deux fois deux places, plus deux réservistes pour le relais. Enfin, il y a encore les critères belges qui prévoient un top 12 en Finale des World Series, ce qui est mon cas, un top 8 en manche des World Series ou un top 3 à l’Euro. Jolien a déjà terminé 9e cette année en World Series et Valérie 13e l’an dernier en finale. Elles ne sont pas loin. Mais, au bout du compte, je crains que l’une de nous trois sera déçue car non-qualifiée pour les Jeux.”

Êtes-vous étonnée par l’avènement de Jolien Vermeylen ?

”Pas vraiment ! Jolien vient de la natation. C’est un avantage. Elle a su convertir sa nage en piscine en… eau libre et sort désormais souvent avec les meilleures. Ensuite, elle a travaillé le vélo, tant sur le plan technique que puissance. Elle s’accroche, ce qui lui coûte parfois beaucoup d’énergie et conditionne encore sa course à pied. Mais, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. J’ai simplement été étonnée par la rapidité avec laquelle elle y arrive.”

Revenons à vous. Malgré les hauts et les bas, n’êtes-vous pas en train de signer votre meilleure saison depuis longtemps ?

”En tout cas, c’est la première année depuis 2018 où je ne dois pas annuler un vol en raison d’une blessure ou d’un accident ! Avec ma fracture du genou, mes déchirures au mollet, mon doigt cassé et trois fois une infection au Covid-19, c’est sympa de pouvoir enchaîner les compétitions sans contretemps depuis début mars, à Abou Dhabi (14e). Il y a longtemps que je m’étais plus montrée aussi régulière, seule ma prestation fin juillet, à Sunderland, où j’étais malade, étant mauvaise.”

Quel est votre programme d’ici la fin de saison ?

”Je participe à la tournée asiatique avec trois rendez-vous de Coupe du monde, à Chengdu (Chine), à Tongyeong (Corée du Sud) et à Miyazaki (Japon), autant d’épreuves où je suis déjà montée sur le podium par le passé et, forcément, dont je garde un bon souvenir.”

Pour les Jeux, la meilleure chance de médaille de la Belgique n’est-elle pas en relais mixte vu votre troisième place au test-event ?

”Si tout le monde se présente en bonne santé et en forme, il est évident que nous avons une belle carte à jouer. J’espère que Marten, par exemple, sera prêt. Il a aussi connu pas mal de contretemps ces derniers mois. À Tokyo, nous n’étions pas loin de la quatrième place. Tout est donc possible. Mais, comme je l’évoquais pour moi-même, là aussi, ça se joue souvent sur des détails.”